El Real Madrid prepara una oferta de 150 millones de euros por Michael Olise tras el flechazo de Florentino Pérez con la estrella del Bayern de Múnich

Pérez ha anunciado que el Real Madrid prepara una oferta de más de 150 millones de euros por un jugador de un grande de la Liga de Campeones.

Aunque no ha revelado el nombre, se cree que el objetivo es Olise, según The Guardian. Ese fichaje superaría el récord del club y marcaría el regreso de la política de “galácticos”. La decisión llega tras un periodo difícil, con dos temporadas sin títulos importantes.