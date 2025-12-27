El Real Madrid prepara un plan de contingencia para Vinicius Junior que involucra al centrocampista Vitinha, del PSG
Un delicado impasse en el Bernabéu
Vinícius ha subrayado repetidamente su compromiso con la vida en el Santiago Bernabéu, y esa postura ha sido respaldada desde lo más alto. Se entiende que el presidente del club, Florentino Pérez, está interesado en retener a una de las figuras más influyentes del equipo, con la posición predeterminada de Madrid siendo mantener al extremo a casi cualquier costo. El mensaje desde la capital española es consistente: Vinicius es central para el proyecto deportivo. Solo una ruptura completa en las negociaciones empujaría al club hacia una venta, y aun así, sería en los términos de Madrid. Se espera que las discusiones se reanuden el próximo verano, pero la falta de progreso ha obligado a la jerarquía de Madrid a considerar en silencio alternativas en caso de que un acuerdo resulte finalmente imposible. Aunque ambas partes insisten en que no hay deseo de separación, la incertidumbre ha impulsado una planificación estratégica tras bambalinas.
- Getty Images
Vitinha surge como una opción de contingencia
Según Cadena SER, ese plan alternativo vería al Madrid girar hacia Vitinha, el centrocampista del Paris Saint-Germain que ha sido admirado durante mucho tiempo por los ojeadores de Valdebebas. En este escenario, el Madrid consideraría vender a Vinícius por una tarifa no inferior a 100 millones de euros (£87m), antes de redirigir ese dinero hacia una agresiva búsqueda del mediocampista portugués. El interés en Vitinha no es nuevo. Dentro del club, se le considera un centrocampista capaz de transformar el ritmo y la estructura del motor del Madrid, un perfil que creen que ha faltado en las últimas temporadas. La discusión en torno a Vitinha inevitablemente se vincula a un debate más amplio sobre la planificación de la sucesión. Las salidas y los años cumplidos de leyendas como Toni Kroos y Luka Modrić han dejado un vacío creativo en el centro del campo, uno que el Madrid ha luchado por llenar de manera decisiva. Como ha explicado el periodista Jorge C. Picon, la jerarquía del club reconoció el problema, pero encontró pocos reemplazos adecuados que fueran convincentes y financieramente viables. En lugar de gastar en exceso, el Madrid optó por explorar soluciones internas.
Esa apuesta se centró en la idea de que uno, o ambos, de Jude Bellingham y Arda Guler podrían evolucionar hacia roles más profundos en el centro del campo. Aunque ambos poseen un talento excepcional, ninguno de los experimentos ha logrado completamente el control y ritmo tradicionalmente asociados con los organizadores de juego de élite del Madrid. Como resultado, la búsqueda de un verdadero organizador de centro del campo se ha reanudado silenciosamente, con Vitinha siendo considerado cada vez más como un candidato casi ideal.
Un acuerdo plagado de complicaciones
Incluso con los fondos generados por una hipotética venta de Vinicius, llevarse a Vitinha del Paris Saint-Germain sería enormemente desafiante. El internacional portugués está bajo contrato hasta 2029 y se considera una pieza clave del centro del campo del PSG. Las relaciones entre los dos pesos pesados europeos no son precisamente cálidas, y el PSG sería particularmente reacio a fortalecer a un rival histórico. Cualquier movimiento casi con certeza requeriría que el propio Vitinha presionara para la transferencia, y aun así, el precedente sugiere que el equipo parisino no cedería fácilmente. De hecho, lucharon contra Mbappe en los tribunales por salarios no pagados, una pelea que finalmente perdieron. Vitinha sigue siendo una opción muy atractiva pero realísticamente difícil, una que pondría a prueba tanto el poder de negociación del Madrid como la disposición del jugador a forzar la cuestión.
- Getty Images
Un verano decisivo por delante
Por ahora, Madrid sigue confiando en que se pueda llegar a un acuerdo con Vinícius, preservando una asociación que ha definido su identidad ofensiva en los últimos años. Sin embargo, la existencia de un plan de contingencia con Vitinha subraya la determinación del club de adelantarse a cualquier eventualidad. Madrid vuelve a la acción el 4 de enero contra el Real Betis en La Liga, antes de un derbi de la Supercopa contra el Atlético de Madrid cinco días después en Yeda. El futuro de Xabi Alonso pende de un hilo, y otra derrota frente a sus eternos rivales podría sellar su destino en la capital española.