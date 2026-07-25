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AURELIEN TCHOUAMENI REAL MADRID Getty Images
Yosua Arya

Traducido por

El Real Madrid podría dejar salir a Aurélien Tchouameni, y el Manchester United ya valora su fichaje en 68 millones de libras

Fichajes
Real Madrid
A. Tchouameni
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El Manchester United ha recibido un impulso en su intento por fichar a Aurélien Tchouameni, tras la postura más flexible del Real Madrid sobre el futuro del centrocampista. El internacional francés podría ser la pieza final del centro del campo de los «Red Devils» si se cierra un acuerdo por 68 millones de libras.

  • El Real Madrid se replantea su postura

    Según The Sun, el United ve con optimismo el fichaje de Tchouameni, pues el Madrid ya valora venderlo este verano. El francés era intocable, pero el club español necesita dinero para intentar fichar a Rodri, del Manchester City.



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    El fichaje de Rodri cambia los planes

    El informe indica que el nuevo entrenador del Madrid, José Mourinho, quería conservar a Tchouameni, pero las prioridades de fichajes del club cambiaron cuando surgió la opción de contratar a Rodri. Se cree que una oferta de unos 68 millones de libras bastará para cerrar el traspaso, lo que da a los Red Devils nuevas esperanzas de conseguir uno de sus objetivos clave para el centro del campo.

  • El United refuerza el centro del campo

    El United ya reforzó su mediocampo con Youri Tielemans (35 millones de libras) y Andrey Santos (50 millones de libras), tras la salida de Casemiro y la lesión de Manuel Ugarte. Ahora ve a Tchouameni como el fichaje ideal para dar más solidez al centro del campo. El Madrid lo fichó en 2022 para reemplazar a Casemiro, y ahora el United busca llevarlo a Old Trafford como sucesor a largo plazo del brasileño.

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    La última pieza del rompecabezas

    Si las negociaciones avanzan bien, Tchouameni podría ser el último gran fichaje del centro del campo del United para reforzar la plantilla este verano, aportando la solidez defensiva que falta detrás de Tielemans y Bruno Fernandes. El Real Madrid, por su parte, usaría el dinero de su venta para lanzar una oferta por Rodri, lo que convierte el futuro del centrocampista en uno de los temas clave del mercado de fichajes antes de que se cierre.

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