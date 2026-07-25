Si las negociaciones avanzan bien, Tchouameni podría ser el último gran fichaje del centro del campo del United para reforzar la plantilla este verano, aportando la solidez defensiva que falta detrás de Tielemans y Bruno Fernandes. El Real Madrid, por su parte, usaría el dinero de su venta para lanzar una oferta por Rodri, lo que convierte el futuro del centrocampista en uno de los temas clave del mercado de fichajes antes de que se cierre.