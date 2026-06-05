Getty Images
Traducido por
El Real Madrid planea fichar a Vitinha por 150 millones de euros. El agente de José Mourinho trabaja para traer al jugador del PSG tras la promesa de Florentino Pérez
Vitinha se perfila como el principal objetivo electoral de Pérez.
La carrera por la presidencia del Real Madrid llega a su fin y, según informes, Pérez estaría listo para anunciar un fichaje de gran impacto antes de las elecciones del domingo. Según Cadena SER, Vitinha es el principal candidato.
El internacional portugués, clave en el PSG y con tres años de contrato, podría recalar en el Bernabéu.
Cualquier traspaso exigirá un gran desembolso: se habla de hasta 150 millones de euros, lo que haría de Vitinha uno de los fichajes más caros de la historia del club.
- (C)Getty Images
El fichaje como factor decisivo en las elecciones
El jueves por la noche, Pérez anunció en una entrevista que prepara una oferta de 150 millones de euros por un jugador estrella, descartando a Harry Kane, Erling Haaland y Michael Olise. Según el periodista español Pacojo Delgado, ese jugador es Vitinha, y su fichaje podría decidir las elecciones presidenciales antes de la votación. Delgado también resaltó la posible influencia del agente Jorge Mendes en las negociaciones.
«Si Florentino quiere zanjar las elecciones, el anuncio de Vitinha sería el golpe definitivo. Un nocaut sin siquiera llegar al domingo», afirmó Delgado. «¿De verdad crees que Jorge Mendes no pondría a su mejor jugador a disposición de José Mourinho si fuera posible?».
Los fichajes relacionados con Mourinho añaden una nueva dimensión a los planes del Madrid
El interés por Vitinha se incluye en el proyecto que prepara la llegada de Mourinho al Real Madrid. El centrocampista luso podría ser el eje de un mediocampo renovado bajo las órdenes de su compatriota.
Además, el club ya habría movido ficha para reforzar otras posiciones. Ibrahima Konaté llegaría como agente libre, mientras que Denzel Dumfries podría incorporarse tras el pago de una cláusula de 20 millones de euros. El fichaje de Vitinha dependerá de las negociaciones con el PSG, donde el centrocampista sigue siendo clave. La relación de Mendes con Mourinho y el club blanco podría agilizar cualquier avance.
- Getty Images
La atención se centra ahora en el resultado de las elecciones y en las negociaciones para el traspaso de poderes.
A medida que se acercan las elecciones presidenciales, la clave será si Pérez cumple su promesa de un gran fichaje. Vitinha sigue en el PSG, lo que exigiría un acuerdo complejo y costoso. Si el Madrid insiste, las negociaciones con el PSG, Vitinha y Mendes decidirán si el centrocampista portugués se convierte en la pieza central del próximo proyecto deportivo.