¡El Real Madrid pide a la UEFA que le retire los títulos al Barcelona! Se envía un dossier explosivo desde el Santiago Bernabéu tras el escándalo de corrupción del caso Negreira

Tras ganar las elecciones 65-35 y asegurar su continuidad como presidente, Pérez ha intensificado la guerra del Real Madrid contra su eterno rival. El club ha enviado un expediente legal a la UEFA, el único organismo con autoridad para imponer el «castigo ejemplar» que exige.

Antes se hablaba de una posible exclusión de las competiciones europeas, pero ahora, según AS, el club blanco impulsa la idea sin precedentes de anular los títulos anteriores del Barcelona.

Esta decisión marca el colapso total de la diplomacia entre los dos clubes más grandes de España. Pérez ha sido claro: la relación entre ambos gigantes está oficialmente muerta.