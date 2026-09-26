El Real Madrid, pendiente del estado físico de Kylian Mbappe después de que el capitán de Francia sufriera una lesión de rodilla antes de El Clásico

El primer partido de Zidane al frente de Francia terminó con una victoria por 0-1 en Turquía. Sin embargo, el triunfo quedó muy empañado por una lesión del capitán del equipo, Mbappe. Inmediatamente después de marcar el gol decisivo del partido, se vio al delantero sujetándose la rodilla izquierda. No pudo continuar y tuvo que abandonar el terreno de juego poco después.

Un comunicado publicado por la FFF confirmó que Mbappe sufrió una lesión de tendón y una hiperextensión en la rodilla izquierda. En consecuencia, el atacante ha sido descartado para el resto de la concentración internacional.