El Real Madrid olvida a Ibrahima Konate tras una alarmante bajada en su rendimiento
Konate lanza un grito de unidad en el Liverpool en medio de la incertidumbre contractual
La temporada pasada, Liverpool parecía estar en un gran aprieto ya que el trío clave compuesto por Virgil van Dijk, Mohamed Salah y Trent Alexander-Arnold se encontraba en los últimos meses de sus contratos con el Liverpool. Afortunadamente para los Reds, el capitán Van Dijk y el delantero estrella Salah firmaron nuevos contratos por dos años, pero Alexander-Arnold eligió irse, antes de finalmente firmar por el Madrid. Según informes, el Liverpool ha estado intentando extender la permanencia del defensor Konate, cuyos términos se extienden hasta 2026, pero hasta ahora no se ha logrado un avance. El francés fue vinculado con Los Blancos a principios de este año y, en medio de esa especulación, dio un comentario bastante evasivo sobre su futuro.
Dijo hace quince días: "Mis agentes continúan discutiendo con el Liverpool. Espero que mi decisión se tome muy pronto para poder anunciarla." También desestimó las afirmaciones de que los Reds se habían acercado a él con un nuevo contrato.
Sin embargo, parece que esta incertidumbre del contrato ha llevado a Konate a perder el enfoque, con el exjugador del RB Leipzig cometiendo una serie de errores esta temporada, el último de los cuales fue en la humillante derrota por 4-1 ante el PSV Eindhoven en la Liga de Campeones.
Después de esa derrota, escribió en las redes sociales: "Tenemos que afrontar este momento con el pecho. La crítica es parte del fútbol, y lucharemos cada vez y superaremos esta tormenta. En estos momentos, los aficionados son los que más importan. Los que están con nosotros en los buenos y en los malos momentos, los que cantan para nosotros incluso en los momentos difíciles. Tu voz y tu apoyo significan todo para nosotros. Sabemos que necesitamos mejorar y seguiremos luchando por ustedes. Siempre."
El Real Madrid se aleja de Konate
Según The Athletic, el Liverpool intentó extender el contrato de Konate ya en 2023. Pero avanzando al presente, es incierto dónde estará jugando en 2026. El informe indica que el Madrid ha informado al Liverpool que ahora no tienen 'ningún interés' en fichar al jugador de 26 años. Eso podría fortalecer la posición de los Reds en las negociaciones contractuales, aunque Konate podrá hablar con clubes extranjeros en enero respecto a un posible acuerdo de precontrato para el verano. El exjugador del Sochaux ha acumulado 150 apariciones con el Liverpool, y a lo largo de los años, ha sido un aliado competente para su compañero de equipo y también defensor Van Dijk. Aunque su forma ha decaído esta temporada, el entrenador Slot continúa eligiendo al jugador de 1.92 metros, en parte porque tienen pocas opciones defensivas. Su incapacidad para conseguir al estrella del Crystal Palace, Marc Guehi, parece cada vez más costosa.
Konate envió un mensaje sobre el contrato del Liverpool
El exjugador del Liverpool Vladimir Smicer cree que Konate debería decidir sobre su futuro en Anfield lo antes posible. Si lo hace, el rendimiento del francés podría mejorar.
Él dijo a BOYLE Sports: "Lo vimos la temporada pasada con Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk y Mohamed Salah. Dos jugadores se quedaron, uno se fue. Personalmente, no me gusta esta situación (con contratos que expiran). Creo que para los jugadores, es mejor cuando conocen su futuro. En este momento, no veo si Ibrahim Konate está seguro sobre su próximo paso. Cada vez que no está rindiendo al máximo nivel, los fanáticos cuestionan su situación contractual. Es normal, siempre será así.
"Si comprometes tu futuro, entonces los fans dirán, 'Está bien, tal vez no fue bueno hoy' - pero debido a que la situación es así, cada vez que comete un error, dirán, 'Se va a ir.' Eso estará en su cabeza. Experimentamos esta situación la temporada pasada con tres jugadores, pero personalmente, cuando jugaba, siempre quería un contrato a largo plazo. Es mejor para tu confianza, para tu vida, para tu posición en el equipo. Yo sabía mi futuro, y me comprometí con el equipo. Me gustaría que Konate decidiera lo antes posible qué va a hacer en el futuro."
¿Qué sigue para Konate?
Con el Madrid descartando un posible movimiento por Konate, el astro francés esperará llevar al Liverpool a la victoria este fin de semana en casa del modesto West Ham. Los partidos posteriores contra Sunderland y Leeds United podrían determinar el destino del entrenador de los Reds, Slot.
