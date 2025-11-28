El Real Madrid olvida a Ibrahima Konate tras una alarmante bajada en su rendimiento

La temporada pasada, Liverpool parecía estar en un gran aprieto ya que el trío clave compuesto por Virgil van Dijk, Mohamed Salah y Trent Alexander-Arnold se encontraba en los últimos meses de sus contratos con el Liverpool. Afortunadamente para los Reds, el capitán Van Dijk y el delantero estrella Salah firmaron nuevos contratos por dos años, pero Alexander-Arnold eligió irse, antes de finalmente firmar por el Madrid. Según informes, el Liverpool ha estado intentando extender la permanencia del defensor Konate, cuyos términos se extienden hasta 2026, pero hasta ahora no se ha logrado un avance. El francés fue vinculado con Los Blancos a principios de este año y, en medio de esa especulación, dio un comentario bastante evasivo sobre su futuro.

Dijo hace quince días: "Mis agentes continúan discutiendo con el Liverpool. Espero que mi decisión se tome muy pronto para poder anunciarla." También desestimó las afirmaciones de que los Reds se habían acercado a él con un nuevo contrato.

Sin embargo, parece que esta incertidumbre del contrato ha llevado a Konate a perder el enfoque, con el exjugador del RB Leipzig cometiendo una serie de errores esta temporada, el último de los cuales fue en la humillante derrota por 4-1 ante el PSV Eindhoven en la Liga de Campeones.

Después de esa derrota, escribió en las redes sociales: "Tenemos que afrontar este momento con el pecho. La crítica es parte del fútbol, ​​y lucharemos cada vez y superaremos esta tormenta. En estos momentos, los aficionados son los que más importan. Los que están con nosotros en los buenos y en los malos momentos, los que cantan para nosotros incluso en los momentos difíciles. Tu voz y tu apoyo significan todo para nosotros. Sabemos que necesitamos mejorar y seguiremos luchando por ustedes. Siempre."