El Real Madrid ha emitido oficialmente un parte médico sobre Valverde tras el caliente choque del domingo contra el Atlético de Madrid. El club confirmó que el centrocampista uruguayo ha sufrido una grave lesión en el tobillo izquierdo después de recibir un pisotón de Kang-in Lee en una entrada durante la derrota por 2-1. El árbitro Miguel Angel Ortiz Arias no castigó al jugador del Atlético ni siquiera con tarjeta amarilla, pese a ver la acción de cerca.

En un comunicado difundido a través de los canales oficiales del club, el Real Madrid aclaró el alcance de los daños detectados en la primera ronda de pruebas. El comunicado señalaba: «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un traumatismo severo en el tobillo izquierdo, sufrido en el partido de esta tarde. Valverde será sometido a más pruebas en las próximas horas».