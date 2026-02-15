Getty Images Sport
El Real Madrid ofrece información sobre la lesión de Kylian Mbappé antes de la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Benfica, después de que el delantero se perdiera la victoria contra la Real Sociedad
Mbappé fue suplente sin jugar el fin de semana.
Mbappé marcó los dos goles del Real Madrid en su derrota por 4-2 en el Estadio da Luiz en la octava jornada de la Liga de Campeones. Andreas Schjelderup marcó dos goles, uno antes y otro después del penalti de Vangelis Pavlidis al filo del descanso, pero el momento decisivo del partido llegó en los últimos compases del encuentro.
El Benfica necesitaba marcar un cuarto gol para asegurarse una plaza en los playoffs y, en el minuto 98, consiguió un tiro libre en una posición peligrosa. El portero Anatoliy Trubin marcó finalmente un gol de cabeza en los últimos minutos para enviar al equipo de José Mourinho a la siguiente ronda de la Liga de Campeones a costa del Marsella, mientras que la victoria por 4-2 supuso la eliminación del Real Madrid de los ocho primeros.
Ambos equipos reanudarán su rivalidad el martes por la noche en Lisboa, antes del partido de vuelta en España la semana que viene.
El Real Madrid se preparó para el partido del martes con una contundente victoria por 4-1 sobre la Real Sociedad el sábado por la noche, pero Mbappé no jugó en el triunfo en casa, lo que ha suscitado especulaciones sobre su posible ausencia en el choque contra el equipo portugués.
Sin embargo, los blancos han dado una noticia sobre Mbappé, que es el máximo goleador de la Liga esta temporada con 23 goles a su nombre tras marcar en la victoria por 2-0 del pasado fin de semana en Valencia.
Se explica la ausencia de Mbappé en la Real Sociedad
El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, explicó que la ausencia de Mbappé contra la Real Sociedad fue por precaución debido a una pequeña molestia física.
«Mbappé está muy bien. Lleva tiempo con unas pequeñas molestias y se ha esforzado por jugar, por lo que hoy no hemos querido correr riesgos de cara al partido del martes», declaró Arbeloa tras la victoria sobre la Real.
Mbappé participó en el entrenamiento del domingo a pesar de haber sido incluido en la convocatoria del Real Madrid para el partido del sábado, mientras que Vinicius Junior y Federico Valverde, que fueron titulares en la victoria sobre el equipo vasco, completaron su recuperación.
Jude Bellingham es baja por una lesión en el tendón de la corva, mientras que Eder Militao también está lesionado. Por su parte, Rodrygo y Raúl Asencio están sancionados tras las tarjetas rojas que recibieron contra el Benfica el mes pasado.
Arbeloa reflexiona sobre la victoria del sábado
Arbeloa consideró que su Real Madrid realizó un partido completo en la victoria por 4-1 sobre la Real Sociedad el sábado. Gonzalo García abrió el marcador en el minuto 5, antes de que Mikel Oyarzabal empatara desde el punto de penalti a mitad de la primera parte. La Real solo mantuvo el empate durante cuatro minutos, hasta que Vinicius Junior volvió a poner por delante a los blancos.
Valverde anotó el tercero del Real Madrid a la media hora de juego, y Vinicius Junior marcó su segundo gol y el cuarto de su equipo poco después del descanso, confirmando así la victoria que aupó al gigante madrileño al primer puesto de la clasificación, a la espera del partido del Barcelona contra el Girona del lunes.
«Hoy hemos hecho un gran partido defensivamente, pero en la primera parte también hemos visto a un equipo más suelto en el campo contrario, con mayor movilidad, capaz de dar más vueltas al balón», reflexionó Arbeloa.
«Hay que destacar que hemos trabajado muy bien durante la semana. La Real ha llegado en la situación en la que nosotros nos hemos encontrado otras veces, de venir de jugar un partido entre semana y el rival no. Venimos de una semana limpia de trabajo y creo que se ha notado desde el principio».
Elogios para Vinicius
Arbeloa también elogió a Vinicius Junior, que volvió al equipo para formar pareja con García en la delantera tras perderse la victoria por 2-0 sobre el Valencia por sanción. El brasileño marcó sus goles séptimo y octavo de la temporada en la liga contra La Real, y tras el partido, el exdefensa dijo: «Llevo un mes viendo a un Vinicius fantástico, no solo en este partido. Ha estado jugando a un nivel muy alto, desequilibrando el juego.
Para mí, es un jugador que va más allá de los números, capaz de condicionar los partidos. Es un chico con un gran corazón y un gran compañero de equipo. Tenemos suerte de tenerlo».
