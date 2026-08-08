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El Real Madrid, obligado a dar un giro drástico en el centro del campo mientras Jose Mourinho encuentra una solución creativa al fracaso del fichaje de Rodri
El Madrid pone fin a la búsqueda de un centrocampista
El Real Madrid ha decidido cerrar la puerta al fichaje de un nuevo centrocampista durante el actual mercado de verano. Tras su intento fallido por Rodri, el conjunto blanco no hará más incorporaciones en la medular. Según Fichajes, cualquier futuro movimiento en el mercado depende ahora por completo de las posibles ventas de Aurelien Tchouameni o Eduardo Camavinga.
La jerarquía del club cree firmemente que la plantilla actual tiene calidad suficiente para competir al máximo nivel. Los directivos están convencidos de que el centro del campo ya está bien cubierto. La llegada de Silva como agente libre procedente del Man City y la impresionante evolución de Guler en la pretemporada han convencido a la directiva para detener su búsqueda.
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Mourinho, obligado a replantear su táctica
Esta decisión institucional impide la llegada de un mediocentro defensivo tradicional después de que el club no lograra asegurarse el fichaje de Rodri. La firme postura en contra de seguir gastando en el centro del campo obliga de inmediato al cuerpo técnico a reestructurar los roles de los jugadores. Según el mismo informe, Mourinho debe adaptar ahora su sistema preferido, el 4-2-3-1, de cara a su estreno en Liga.
Sin la opción de nuevos refuerzos, el técnico portugués planea utilizar a Silva en un rol más retrasado de organizador dentro de un doble pivote. Mourinho pretende aprovechar al máximo la enorme experiencia del jugador de 31 años para iniciar los ataques junto a Tchouameni. En consecuencia, es probable que Fede Valverde sea desplazado a la banda derecha o pase al banquillo tras la llegada de Yan Diomande por 125 millones de €.
Guler toma el protagonismo
En la zona de mediapunta, Mourinho visualiza a Guler como el principal creador, encargado de dar el último pase. El talento turco de 21 años está llamado a asumir un papel destacado, similar al que disfrutó Mesut Ozil durante la anterior etapa del técnico en la capital.
Según se informa, su objetivo es combinar a la perfección la excepcional visión de Guler con la incansable capacidad de trabajo de Silva para abastecer de forma constante a Vinicius Junior, Jude Bellingham y Kylian Mbappe. La directiva del club está plenamente convencida de que estos dos mediapuntas, con gran talento técnico, cuentan exactamente con los recursos necesarios para marcar el ritmo de los partidos.
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Los experimentos tácticos empiezan en el entrenamiento
El Real Madrid pondrá inmediatamente a prueba este nuevo planteamiento táctico. Está previsto que Mourinho experimente con Silva y Guler en el centro del campo durante las sesiones de entrenamiento en Valdebebas. El cuerpo técnico seguirá de cerca cómo asume el dúo la enorme responsabilidad de impulsar al equipo.
Salvo que llegue una gran oferta formal superior a 80 millones de euros por Camavinga o Tchouameni antes del 15 de agosto, el campeón de España considerará oficialmente cerrada su nómina de centrocampistas para este año.
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