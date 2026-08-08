El Real Madrid, obligado a dar un giro drástico en el centro del campo mientras Jose Mourinho encuentra una solución creativa al fracaso del fichaje de Rodri

El Real Madrid ha decidido cerrar la puerta al fichaje de un nuevo centrocampista durante el actual mercado de verano. Tras su intento fallido por Rodri, el conjunto blanco no hará más incorporaciones en la medular. Según Fichajes, cualquier futuro movimiento en el mercado depende ahora por completo de las posibles ventas de Aurelien Tchouameni o Eduardo Camavinga.

La jerarquía del club cree firmemente que la plantilla actual tiene calidad suficiente para competir al máximo nivel. Los directivos están convencidos de que el centro del campo ya está bien cubierto. La llegada de Silva como agente libre procedente del Man City y la impresionante evolución de Guler en la pretemporada han convencido a la directiva para detener su búsqueda.