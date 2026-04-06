El Real Madrid nunca muere... 5 secretos que explican la confianza del Madrid en la eliminación del Bayern de Múnich

El Real Madrid se prepara para un duelo de alto nivel contra el Bayern de Múnich en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, en uno de los enfrentamientos más esperados del Viejo Continente.

Y aunque el equipo bávaro llega al partido con la moral por las nubes tras sus buenos resultados tanto a nivel nacional como europeo, la historia y la realidad confirman que el Real Madrid no se rige por la lógica cuando se trata de la Champions.

Es el club que siempre se levanta cuando todos creen que está acabado y convierte lo imposible en realidad.

El historial de enfrentamientos entre ambos equipos refuerza esta sensación, ya que se han enfrentado 27 veces en la competición europea: el Real Madrid ha ganado 12 partidos frente a las 11 victorias del Bayern, y han empatado en 4 ocasiones, lo que convierte este duelo en uno de los más igualados y emocionantes de la historia de la competición.

A continuación, según el sitio web español «Defensa Central», cinco razones por las que la afición del Real Madrid cree que su equipo es capaz de volver a alcanzar la final europea: