«El Real Madrid no se saldrá con la suya»: el presidente del Barcelona critica las «rabietas» de Florentino Pérez e insiste en que la UEFA está del lado del campeón de La Liga

Tras su investidura como presidente del Barcelona, Laporta respondió a la tensión con el Real Madrid. La última escalada llegó cuando Pérez presentó a la UEFA un extenso expediente sobre el caso Negreira, buscando sanciones severas contra el club catalán.

Según Mundo Deportivo, Laporta restó importancia a la amenaza y la tachó de maniobra desesperada para desviar la atención. En el Spotify Camp Nou declaró: «No se saldrán con la suya. Sabemos lo que piensa la UEFA y no lo conseguirán. Es solo otra rabieta para alargar un asunto sin sentido que no prosperará».