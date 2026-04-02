El Real Madrid, molesto por la gestión de Thomas Tuchel respecto a Jude Bellingham durante su convocatoria con la selección inglesa

Tuchel insiste en que la decisión de dejar fuera a Bellingham en el empate 1-1 contra Uruguay y en la sorprendente derrota por 1-0 ante Japón fue una decisión meditada. El seleccionador alemán antepuso la salud a largo plazo del jugador a los resultados de los amistosos, sobre todo con el Mundial de 2026 en el horizonte.

En declaraciones a BBC Radio 5 Live, Tuchel dijo: «Creo que es un riesgo demasiado grande. Por lo tanto, lo más probable es que él [Bellingham] no juegue. Todos nos hemos beneficiado de que formara parte del equipo. Estuvo excelente en los entrenamientos, pero participó como jugador neutral. No participó al 100 % en todos los entrenamientos. Así que, aunque ha tenido muy, muy buen aspecto, seguimos manteniéndolo al margen para no correr riesgos. La lesión es muscular, es muy específica, y no queremos bajo ningún concepto que se vuelva a lesionar en este momento de la temporada. Y para él también ha sido muy positivo estar en la concentración. Ha estado excelente».