¡El Real Madrid lidera la carrera por Marc Guehi! Los líderes de La Liga están 'seguros' de ganarle al Liverpool en el fichaje gratuito del capitán del Crystal Palace
El Real Madrid apunta a otro agente libre de calidad
Los Blancos son conocidos por apuntar a agentes libres que pueden integrarse perfectamente en el once titular. Capturaron a Kylian Mbappé gratis del Paris Saint-Germain y siguieron el mismo plan al fichar a David Alaba del Bayern Munich y Antonio Rudiger del Chelsea. Mientras tanto, habiendo ya rechazado una extensión en verano, Guehi ha dejado clara su decisión de que su próximo paso será fuera de Selhurst Park. Y el Real Madrid, que ya ha percibido la oportunidad de hacerse con uno de los defensores más prometedores de Inglaterra sin costo alguno, no está perdiendo tiempo en dirigir su atención hacia el Santiago Bernabéu, como reveló The Sun. Con Alaba y Rudiger acercándose al ocaso de sus carreras, el Madrid ha hecho de la defensa central una prioridad. La llegada de Guehi se ve como una adición esencial, y no debería tener problemas para adaptarse en la capital española con Jude Bellingham y su amigo de mucho tiempo Trent Alexander-Arnold listos para hacerle compañía.
- Getty Images
El Bayern y el Barça se niegan a retroceder
Real Madrid puede estar liderando la carrera, pero el Bayern de Múnich y el Barcelona no han tirado la toalla. El director deportivo del Bayern, Max Eberl, ha confirmado que los campeones alemanes están “explorando el mercado” en busca de refuerzos defensivos, con Dayot Upamecano y Kim Min-jae potencialmente rumbo a la salida. Florian Plettenberg de Sky Alemania informó que Eberl ya se ha reunido con el agente de Guehi, Gordon Stipic, para discutir términos, ya que la reunión marcó el primer paso concreto del Bayern hacia la búsqueda del capitán del Palace.
Hablando con DAZN, Eberl dijo: "Es absolutamente claro que nosotros, como Bayern de Múnich, estamos explorando el mercado. Nuestro objetivo claro es extender el contrato de Upa. Ese es nuestro objetivo final. Si eso no funciona, tenemos que estar preparados. Seríamos tontos si no lo hiciéramos. Esa es la razón. No he confirmado nada, pero estamos activos en el mercado."
Mientras tanto, el Barcelona también está monitoreando la situación de cerca, esperando tentar a Guehi con minutos regulares. Eric Garcia sigue siendo un eslabón débil en su línea defensiva, y Guehi será una mejora muy necesaria sobre el español.
El Palace ya ha aceptado lo inevitable
El entrenador del Palace, Oliver Glasner, ya ha aceptado que el tiempo de su capitán en el sur de Londres se está acercando a su fin. Hablando sobre la situación, el técnico austríaco admitió que Guehi había informado al club que no firmaría un nuevo contrato.
"Creo que Marc ya nos ha dicho que no firma un nuevo contrato, por lo que se irá el próximo año," les dijo a los reporteros. "El club quería [que se quedara]. Ofrecieron a Marc un nuevo contrato. Pero él dijo, 'no, quiero hacer algo diferente'. Y eso es normal. Y para nosotros, ¿cómo podemos manejar esta situación? ¿Cuál es la mejor manera de dar este próximo paso? Y de eso se trata todo, de cómo estamos hablando juntos."
Añadiendo otro giro, la publicación italiana Tuttosport ha informado que Inter de Milán se ha sumado a la búsqueda de Guehi. Se cree que los Nerazzurri están explorando una propuesta de intercambio en enero que involucra al defensor alemán Yann Bisseck, por quien el Palace había ofrecido previamente 35 millones de euros (£30m/$41m) el verano pasado. Sin embargo, se entiende que Guehi no está buscando hacer un movimiento a mitad de temporada a otro lugar y quiere cumplir sus compromisos contractuales con el Palace.
- Getty Images Sport
¿Dónde jugará Guehi a continuación?
Guehi está actualmente atravesando un gran momento y es, posiblemente, el mejor momento de su carrera. Después de ayudar al Palace a levantar la FA Cup a principios de este año y recibir elogios por su liderazgo bajo Glasner, el defensor está listo para experimentar el siguiente nivel. En el Real Madrid, enfrentaría competencia de Eder Militao y Dean Huijsen, pero estará ansioso por abrirse camino y asegurarse un puesto titular impresionando a Xabi Alonso en Valdebebas. Tal como están las cosas, Guehi será libre de hablar con clubes extranjeros a partir del 1 de enero, y el Real Madrid estará listo para moverse una vez que se abra la ventana. Si todo sale según lo planeado, el defensor dará un salto espectacular el próximo verano.