Van Dijk afronta actualmente la última temporada de la ampliación de dos años que firmó en abril de 2025. Después de una victoria por 1-0 ante el Bournemouth el 20 de septiembre, el internacional neerlandés reveló que el club todavía no ha iniciado conversaciones sobre un nuevo acuerdo. Aunque se dice que el jugador de 35 años está tranquilo con respecto a su situación actual en Merseyside, la falta de movimientos por parte de la directiva ha desatado una intensa especulación sobre un posible traslado a LaLiga el próximo verano.

Emile Heskey, que disputó más de 200 partidos con el Liverpool durante una exitosa etapa de cuatro años en el club, cree que el prestigio del Real Madrid podría resultar decisivo. «Van Dijk está llegando al final de su contrato en el Liverpool, pero tenemos que recordar que cuando ciertos clubes llaman, te hacen dudar estés o no bajo contrato, y el Real Madrid es uno de ellos», explicó Heskey. «Así que me sorprendería que no le hiciera pensar. Lo único es que no me sienta bien que el Liverpool deje marcharse a otra gran estrella al final de su contrato».

El exdelantero de Inglaterra expresó su preocupación por que perder gratis a una figura tan decisiva supondría un golpe importante para la posición del club y para sus aficionados. Heskey señaló que Van Dijk sigue siendo un activo de gran valor pese a su veteranía, tal y como recoge el Liverpool Echo. «Y tampoco [sentará bien] a los aficionados porque, pese a su edad, sigue teniendo valor. Eso es algo que Van Dijk tiene que considerar dado su estatus en el Liverpool», añadió, destacando la delicada naturaleza de las negociaciones.