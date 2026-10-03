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«El Real Madrid le hará cambiar de opinión»: el Liverpool recibe una advertencia sobre Virgil van Dijk ante un posible fichaje a coste cero
Madrid se perfila para Van Dijk
Van Dijk afronta actualmente la última temporada de la ampliación de dos años que firmó en abril de 2025. Después de una victoria por 1-0 ante el Bournemouth el 20 de septiembre, el internacional neerlandés reveló que el club todavía no ha iniciado conversaciones sobre un nuevo acuerdo. Aunque se dice que el jugador de 35 años está tranquilo con respecto a su situación actual en Merseyside, la falta de movimientos por parte de la directiva ha desatado una intensa especulación sobre un posible traslado a LaLiga el próximo verano.
Emile Heskey, que disputó más de 200 partidos con el Liverpool durante una exitosa etapa de cuatro años en el club, cree que el prestigio del Real Madrid podría resultar decisivo. «Van Dijk está llegando al final de su contrato en el Liverpool, pero tenemos que recordar que cuando ciertos clubes llaman, te hacen dudar estés o no bajo contrato, y el Real Madrid es uno de ellos», explicó Heskey. «Así que me sorprendería que no le hiciera pensar. Lo único es que no me sienta bien que el Liverpool deje marcharse a otra gran estrella al final de su contrato».
El exdelantero de Inglaterra expresó su preocupación por que perder gratis a una figura tan decisiva supondría un golpe importante para la posición del club y para sus aficionados. Heskey señaló que Van Dijk sigue siendo un activo de gran valor pese a su veteranía, tal y como recoge el Liverpool Echo. «Y tampoco [sentará bien] a los aficionados porque, pese a su edad, sigue teniendo valor. Eso es algo que Van Dijk tiene que considerar dado su estatus en el Liverpool», añadió, destacando la delicada naturaleza de las negociaciones.
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La estrategia de fichajes del Bernabéu
Según informan, el Real Madrid ha identificado a Van Dijk como un objetivo prioritario para reforzar sus opciones defensivas sin comprometerse a pagar una enorme cantidad en concepto de traspaso. El gigante español ha dado un giro recientemente a su estrategia de fichajes, centrando su atención en jugadores de élite que se acercan al final de sus contratos para garantizar la estabilidad financiera sin dejar de mantener una plantilla de primer nivel.
Según estas informaciones, Florentino Pérez está decidido a repetir la fórmula que hizo que Ibrahima Konate cambiara Merseyside por Madrid como agente libre. El defensa francés ya se ha asentado en su vida en España, y el club cree que reunirlo de nuevo con su antiguo compañero en el centro de la defensa supondría un impulso inmediato para su planteamiento táctico.
Transición de liderazgo en Anfield
Mientras el foco sigue puesto en el futuro del capitán, Heskey también puso su atención en quién podría heredar finalmente el brazalete en Anfield. Señaló al vicecapitán Dominik Szoboszlai como el sucesor natural de Van Dijk y urgió al club a asegurar el futuro del húngaro con carácter de urgencia.
«Dominik Szoboszlai es un futuro capitán del Liverpool», afirmó Heskey durante su reciente entrevista. «Como alguien que es un líder y toma el control, tienes que empezar a valorar eso e intentar atarle como la prioridad número uno. No solo por eso, sino porque también puedes usarle como una herramienta para atraer jugadores. Es un jugador fantástico, una gran persona y un gran líder, o al menos lo parece desde fuera. Puedes usar a jugadores así para atraer a otros. Mantener a Szoboszlai es vital».
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El Barcelona enfría su interés por Van Dijk
Curiosamente, mientras que el Real Madrid está deseando hacerse con sus servicios, su rival el Barcelona habría enfriado su interés. Las informaciones sugieren que Hansi Flick se muestra reacio a incorporar a un defensa de 36 años, por temor a que pueda cerrar el paso a talentos más jóvenes surgidos de la cantera de La Masia. Esto deja al Madrid como el principal pretendiente del neerlandés, si decide que su legendaria etapa en el Liverpool ha llegado por fin a su fin después de casi una década en el corazón de su defensa.
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