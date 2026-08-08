El Real Madrid identifica una alternativa a Rodri por 30 millones de euros mientras la estrella del Manchester City se acerca a un sorprendente fichaje por el Barcelona

El Real Madrid ha activado un plan de contingencia de 30 millones de euros después de admitir que es cada vez más probable que Rodri firme por su gran rival, el Barcelona. El internacional español era el objetivo prioritario de Perez para aportar liderazgo veterano y disciplina táctica a la sala de máquinas del Santiago Bernabéu.

Sin embargo, con Rodri supuestamente optando por el proyecto deportivo del Camp Nou, el Madrid ha cambiado rápidamente de rumbo. Su atención se ha centrado ahora en Mokio, la sensación de 18 años del Ajax, según Fichajes. Los ojeadores del Real Madrid están convencidos de que el versátil centrocampista defensivo posee los atributos físicos y el enorme margen de crecimiento necesarios para triunfar en LaLiga.