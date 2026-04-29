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Jose Mourinho Real Madrid GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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¡El Real Madrid estaría loco si volviera a fichar a José Mourinho! Su posible regreso al Bernabéu refleja la desesperación de Florentino Pérez

Opinion
Real Madrid
J. Mourinho
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Espanyol vs Real Madrid

El Real Madrid está en apuros. Cuando eso ocurre, Florentino Pérez pregunta a su entorno: «¿Hay algún argumento para volver a fichar a José Mourinho?». Ya funcionó una vez, más o menos. En 2010 el Barça humillaba al Madrid, así que Pérez fichó a Mourinho, el “Special One” que acababa de sorprender a los maestros del pase de Guardiola y ganar la Copa de Europa con el Inter.

Su primer Clásico fue una humillación, pero luego Mourinho sacó de quicio a Guardiola y avivó la tensión política y pasional del partido, hasta provocar divisiones en la selección española.

Ese clima de animosidad favorecía su estilo cínico, y acabó con la sequía de tres años sin títulos del Madrid al vencer en la final de la Copa del Rey de 2011 al que muchos consideran el mejor equipo de la historia, para luego arrebatar a los catalanes el trono de La Liga al año siguiente.

En verano de 2013 se marchó y a pocos les importó, salvo a Pérez. Durante una etapa cada vez más turbulenta, Mourinho se había enemistado con prácticamente todo el mundo relacionado con el club —desde los jugadores hasta la prensa—, pero Pérez pensó en volver a nombrar al portugués como entrenador en 2015, 2016, 2018 y 2023, y ahora, según The Athletic, lo está considerando seriamente de nuevo.

Entonces, ¿es acertado que Mourinho vuelva al Real Madrid? ¿O es un desastre anunciado?

  • Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty

    Una década de declive

    Pérez ve paralelismos entre ahora y 2010, y tiene razón en parte. El Madrid encara otra temporada sin títulos importantes, algo inaceptable en el Bernabéu, mientras un Barcelona liderado por un pequeño delantero zurdo le eclipsa.

    Sin embargo, Mourinho ya no es el hombre del toque de Midas: sigue generando polémica pero sin acumular trofeos. Lleva 11 años sin ganar una liga y su último título fue la Conference League 2022, lo que refleja su nivel actual pese a sus dos Champions.

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  • FBL-EUR-C1-SCHALKE-REAL MADRIDAFP

    Cómo gestionar Madrid

    Pérez defiende que Mourinho es el técnico que necesita el Madrid: un líder carismático que imponga respeto a una plantilla de superestrellas. Como dijo Sergio Ramos: «En el Real Madrid, gestionar el vestuario es más importante que los conocimientos tácticos del entrenador».

    Sin embargo, Mourinho no se parece a los dos últimos entrenadores del Madrid que ganaron la Liga de Campeones: Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane. Es mucho más agresivo y conflictivo, y su intensidad constante acabó provocando un final prematuro de su primera etapa en el Bernabéu.

  • FBL-FRA-FIFA-CONGRESSAFP

    Un divorcio complicado

    A Mourinho le gusta afirmar, sin que nadie se lo pregunte, que es uno de los pocos entrenadores del Madrid que se marchó por voluntad propia, versión que Pérez siempre ha respaldado.

    «Nadie ha sido despedido, es un acuerdo mutuo», insistió Pérez en 2013. «Hemos decidido poner fin a nuestra relación». Sin embargo, no fue una ruptura amistosa. Menos de un año después de firmar una ampliación de contrato hasta 2016, la posición de Mourinho se volvió insostenible.

    En enero de 2013, Pérez convocó una rueda de prensa para desmentir una información de MARCA que aseguraba que varios jugadores veteranos, entre ellos las leyendas Iker Casillas y Ramos, habían amenazado con irse si no se despedía al técnico. Aunque su salida se confirmó cuatro meses después, ya era evidente que había perdido el vestuario.

  • FBL-EUR-C1-REALMADRIDAFP

    Perder el vestuario

    Los métodos con los que Mourinho triunfó en Oporto, Chelsea e Inter se volvieron en su contra en el Real Madrid. Su «mentalidad de asedio» funcionó un tiempo, pero el clima de desconfianza que generó acabó calando en la plantilla, que se volvió contra él.

    Casillas calló tras ser relegado al banquillo en la temporada 2012-13, pero Pepe criticó la forma en que el técnico trataba al portero. Mourinho respondió insinuando que el defensa estaba resentido porque un joven Varane le había quitado el puesto.

    Ramos, según rumores, se burló de las habilidades futbolísticas de Mourinho y luego hizo un comentario mordaz sobre Ancelotti al asumir el excentrocampista italiano el cargo en junio de 2013: «Se nota que fue un gran jugador».


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    ¿Reescribiendo la historia?

    Ramos cuestionó la idea, compartida por Mourinho y Pérez, de que el portugués sentó las bases del posterior éxito del Madrid en la Liga de Campeones. Según Mourinho, Pérez le suplicó que se quedara en 2013: «No te vayas ahora, ya has hecho la parte difícil y lo mejor está por llegar».

    Ramos, sin embargo, rechazó atribuirle mérito alguno por los cuatro triunfos del Madrid en la Liga de Campeones entre 2014 y 2018: «No creo que tuviera nada que ver con ello», afirmó el defensa. «Al contrario, de hecho...»

    Insinuar que Mourinho frenaba al equipo puede parecer exagerado, pero es evidente que la plantilla se benefició de la llegada de una figura tranquilizadora y unificadora como Ancelotti.

    Además, resulta difícil creer que el regreso de Mourinho pueda traer estabilidad tras una temporada convulsa en la que Xabi Alonso fue reemplazado sin miramientos por el novato Álvaro Arbeloa a los seis meses de un proyecto que se anunciaba a largo plazo.


  • Real Madrid CF v CA Osasuna - La LigaGetty Images Sport

    Es hora de pasar página

    Mbappé gustó una publicación de Instagram que promocionaba a Mourinho como próximo entrenador del Madrid, pero es probable que Vinícius Jr. no esté tan entusiasmado, ya que el técnico le acusó de incitar los insultos que recibió en Lisboa esta temporada, lo que obligó a suspender el partido de la Liga de Campeones entre el Madrid y el Benfica.

    Se informa además que su regreso no cuenta con el respaldo de toda la junta directiva, pero eso no impide que ocurra. Pérez sigue mandando en el Bernabéu y su idea de que los jugadores necesitan un líder más que un estratega se habrá reforzado tras el fallido experimento de José Ángel Sánchez con Alonso.

    Que siga encabezando su lista demuestra su desesperación y falta de ideas. Como mostró el vibrante PSG-Bayern del martes, el fútbol ya superó a Mourinho.

    Pérez no lo entiende, así que el Madrid está en serios apuros: si repatriar a Mourinho en 2015 habría sido un error, ahora sería mucho peor.


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