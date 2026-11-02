El nombre de Yassir Zabiri ha empezado a sonar con fuerza en el mercado de fichajes europeo, después de que el delantero marroquí se convirtiera en uno de los grandes descubrimientos del fútbol español con la camiseta del Racing de Santander, atrayendo el interés de varios de los grandes clubes, entre ellos el Barcelona.
El interés del club catalán no supone ninguna sorpresa para Maimón Mejtari, uno de los entrenadores que mejor conoce las cualidades de Zabiri tras haber trabajado con él durante seis meses en la Academia Mohammed VI y en el Ittihad Touarga.