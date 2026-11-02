¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

El Real Madrid entra en la ecuación: el descubridor de Zabiri, "El interés del Barcelona no me sorprendió"

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
Barcelona
Manchester City
Y. Zabiri
K. Mbappe
L. Yamal
España
Inglaterra
Marruecos
Francia

Con estadísticas e inteligencia táctica: "Es como Mbappé y Yamal"

El nombre de Yassir Zabiri ha empezado a sonar con fuerza en el mercado de fichajes europeo, después de que el delantero marroquí se convirtiera en uno de los grandes descubrimientos del fútbol español con la camiseta del Racing de Santander, atrayendo el interés de varios de los grandes clubes, entre ellos el Barcelona.

El interés del club catalán no supone ninguna sorpresa para Maimón Mejtari, uno de los entrenadores que mejor conoce las cualidades de Zabiri tras haber trabajado con él durante seis meses en la Academia Mohammed VI y en el Ittihad Touarga.

Lee también: "No lo quieren todos los clubes": la exestrella del Real Madrid afirma que mantener a Vinicius fue un error

  • Zabiri y el Barcelona: "Estas noticias no me sorprendieron"

    El diario español Sport recogió la entrevista de Mojtari con el sitio web "Afrique Foot", en la que el entrenador marroquí habló de las noticias que vinculan a Yasir Zabiri con el Barcelona.

    Al respecto, afirmó: "Leí estas noticias y, sinceramente, no me sorprendieron". El entrenador fue incluso más allá al establecer una llamativa comparación entre el nivel de Zabiri y el de algunas de las principales estrellas del fútbol mundial, añadiendo: "El nivel que ofrece Zabiri en España lo acerca a jugadores como Kylian Mbappé o Lamine Yamal, en algunos aspectos y teniendo en cuenta sus estadísticas", y subrayó: "Los números hablan por sí solos".

    Lee también: lo comparó con un mago brasileño: el padre de Yamal corrige un error común sobre su hijo y desafía al Madrid

  • Zabiri y la élite del fútbol europeo: una habilidad que no todos los delanteros poseen

    Mojtari cree que el delantero marroquí posee el potencial necesario para jugar al máximo nivel, y afirmó: "Zabiri podría fichar en el futuro por un club europeo muy grande, ya sea el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester City o cualquier otro equipo de ese nivel".

    El entrenador destacó especialmente la capacidad goleadora de Zabiri, explicando: "Zabiri es un jugador trabajador que no escatima ningún esfuerzo. Tiene un talento del que no disponen todos los delanteros. Cuando entra en el área, es capaz de convertir 9 de cada 10 ocasiones en goles".

    También elogió su inteligencia táctica, al decir: "Sabe cuándo lanzarse a los espacios a la espalda de los defensas, cómo moverse detrás de las líneas defensivas y cómo pedir el balón en los espacios disponibles. Entiende las jugadas antes de que se desarrollen".

    Lee también: La brecha de Mourinho y el indicio de Paratici: la puerta del Real Madrid no se cerrará ante Hakimi

  • "Era un chico ejemplar": fichar por LaLiga fue una decisión excelente

    Mojtari considera que el traspaso de Zabiri al fútbol español fue un paso decisivo en su trayectoria, tras su difícil experiencia con el Rennes, y explicó: "Su cesión a España fue una decisión excelente, ya que la Liga española se adapta mucho mejor a sus cualidades".

    El entrenador rememoró sus recuerdos con el jugador durante su etapa de formación, elogiando su personalidad y su compromiso, y dijo: "Era un chico ejemplar, serio, disciplinado y perseverante, y nunca se cansaba de trabajar". Mojtari concluyó sus declaraciones lanzando un mensaje sobre el futuro del delantero, que cuenta con el interés del Barcelona, al afirmar: "Estoy convencido de que todavía no hemos visto la mejor versión de Yasser Zabiri".

    Lee también: Un doblete cambia las cuentas de Mourinho: un periodista español asegura que el banquillo es el sitio de Vinícius

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google