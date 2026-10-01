La UEFA ha reabierto oficialmente su investigación sobre el caso Negreira después de recibir una denuncia sustancial del Real Madrid. El club de la capital publicó un comunicado oficial este jueves en el que confirma que el organismo rector del fútbol europeo ha recibido una amplia documentación sobre los 8,4 millones de euros pagados por el Barcelona a José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018.

El Madrid afirmó: «La UEFA ha confirmado la recepción de la denuncia presentada por el Real Madrid C.F. y la continuación de la investigación relativa a los pagos realizados durante las dos últimas décadas por el F.C. Barcelona al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La denuncia presentada por nuestro club incluye una amplia documentación y pruebas sobre hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral».