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El Real Madrid emite un comunicado oficial mientras la UEFA reabre la investigación del caso Negreira tras una denuncia por los pagos del Barcelona
El Real Madrid confirma una investigación de la UEFA
La UEFA ha reabierto oficialmente su investigación sobre el caso Negreira después de recibir una denuncia sustancial del Real Madrid. El club de la capital publicó un comunicado oficial este jueves en el que confirma que el organismo rector del fútbol europeo ha recibido una amplia documentación sobre los 8,4 millones de euros pagados por el Barcelona a José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018.
El Madrid afirmó: «La UEFA ha confirmado la recepción de la denuncia presentada por el Real Madrid C.F. y la continuación de la investigación relativa a los pagos realizados durante las dos últimas décadas por el F.C. Barcelona al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La denuncia presentada por nuestro club incluye una amplia documentación y pruebas sobre hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral».
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Exigen una acción urgente
El Madrid ha exigido públicamente una resolución rápida por parte del organismo rector para proteger la integridad de este deporte. Su comunicado oficial continuó: "El Real Madrid C. F. considera esencial que, ahora que la UEFA dispone de esta documentación, la investigación avance con la máxima urgencia hasta su completa conclusión, y que los órganos competentes adopten las decisiones oportunas de acuerdo con la gravedad de los hechos verificados".
Además, el club prometió seguir implicado y añadió: "Nuestro club continuará colaborando activamente con la UEFA y emprenderá todas las acciones que estén en su mano para esclarecer unos hechos que considera incompatibles con los principios de integridad, transparencia y juego limpio que deben regir el fútbol europeo".
Ceferin destaca la grave situación
El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ya había destacado anteriormente la gravedad de las acciones del Barcelona en relación con el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.
Al pronunciarse sobre las primeras revelaciones en torno a los pagos históricos, Ceferin declaró: "No puedo comentar esto directamente por dos razones. La primera, porque tenemos un comité disciplinario independiente encargado de ello. La segunda, porque no he tratado este asunto en detalle. Sin embargo, puedo decir una cosa. Se me ha informado y la situación es extremadamente grave. Tan grave que, en mi opinión, es una de las más graves que he visto en el fútbol. A nivel de LaLiga, por supuesto, el asunto ha prescrito y no puede tener consecuencias competitivas, pero las diligencias siguen en marcha en la fiscalía civil de España. En lo que respecta a la UEFA, nada ha prescrito". Además, un portavoz oficial confirmó que el organismo rector ha recibido los documentos relativos al "denominado caso Negreira".
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¿Qué le espera ahora al Barcelona?
La UEFA analizará ahora a fondo las pruebas aportadas y recabará declaraciones directas de todas las partes implicadas, incluidas las alegaciones oficiales del Barcelona. El comité disciplinario tiene la potestad reglamentaria de excluir a un equipo de las competiciones europeas si encuentra pruebas concretas de intentos de alterar la integridad competitiva, lo que deja al conjunto catalán expuesto a sanciones deportivas potencialmente sin precedentes.
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