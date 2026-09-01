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Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty
Yosua Arya

Traducido por

El Real Madrid, destrozado por «la peor transición de la historia» mientras una leyenda del club carga contra la musculada plantilla de Jose Mourinho

Real Madrid
J. Mourinho
Primera División

El exdelantero del Real Madrid Tote ha criticado duramente la estrategia de fichajes de verano del club tras el regreso del entrenador Jose Mourinho. En un pódcast reciente, el exjugador calificó la plantilla actual como la versión más irreconocible del gigante español que ha visto en cuatro décadas.

  • Lavelle sufre una lesión en la cabeza

    El Madrid ha sido uno de los clubes más activos en el reciente mercado de fichajes de verano mientras busca construir una nueva era. El gigante español cerró varias incorporaciones de primer nivel, llevando al Santiago Bernabéu a jugadores como Bernardo Silva, Marc Cucurella y Yan Diomande.

    Sin embargo, el exjugador del Real Madrid Tote cree que las nuevas llegadas no han solucionado un fallo fundamental y evidente dentro de la plantilla. Insiste en que el equipo reconstruido por Mourinho tiene una debilidad importante que, sin duda, afectará a su próxima campaña en todas las competiciones.

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  • Liverpool FC v Real Madrid - UEFA Champions League Final 2021/22Getty Images Sport

    La peor transición de la historia

    Como invitado en el pódcast de Iker Casillas, Bajo los palos, Tote no se mordió la lengua en su duro análisis de la actual dirección táctica del club. Sostuvo que la marcha del legendario dúo del centro del campo formado por Modric y Kroos ha sido gestionada de forma desastrosa por la directiva.

    "El Madrid no puede, después de Modric y Kroos, cambiar talento por músculo", afirmó Tote. "Es un error del Madrid y la peor transición que se puede hacer en la historia, es el Madrid más irreconocible que he visto en los últimos 40 años.

    "No hay ningún jugador que haya estado en el Real Madrid que sea malo, es imposible. Pero no tienen la jerarquía para jugar o dominar Europa. Al Madrid, sencillamente, le falta fútbol".

  • Las preguntas rodean el dramático regreso de Mourinho

    Más allá de sus reflexiones sobre la plantilla, Tote también expresó serias dudas sobre el sensacional regreso de Mourinho al banquillo del Bernabéu después de una década de ausencia. El técnico portugués está sometido a un intenso escrutinio mediático mientras intenta construir una nueva máquina ganadora en la capital española.

    «Mourinho antes, con sus cosas buenas y malas, tenía energía, pero hoy no sé si aún la tiene», dijo Tote. «Viene de muchos equipos y la edad le llega a todo el mundo, pero lo que seguro no tiene es el equipo que tenía hace 20 años».

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  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    ¿Qué le espera ahora al Madrid?

    El equipo de Mourinho ha arrancado la temporada de Liga con tres victorias consecutivas. El Real Madrid derrotó al Espanyol por 2-1, goleó a la Real Sociedad por 4-1 y logró una contundente victoria por cuatro goles ante el Málaga. El técnico portugués buscará una cuarta victoria cuando el Madrid visite al Real Betis el viernes.

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