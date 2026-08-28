Getty Images Sport
Traducido por
El Real Madrid descarta hablar de vender a Trent Alexander-Arnold pese a la fuerte competencia y a los vínculos con el Liverpool
Se mantiene firme sobre el futuro de Alexander-Arnold
Según teamtalk.com, el Real Madrid ha descartado tajantemente las especulaciones sobre el futuro inmediato de Trent Alexander-Arnold cuando el mercado de fichajes se acerca a su cierre. A pesar de los insistentes rumores sobre un sorprendente regreso al Liverpool o un posible traspaso al Newcastle United, fuentes del club indican que una salida está completamente fuera de cuestión. El Real Madrid sigue plenamente comprometido con el internacional inglés y considera que su difícil temporada de debut en España es un obstáculo temporal, no un motivo para venderle.
- Getty Images Sport
Apoyando al lateral en la adversidad
Tras llegar desde Merseyside el pasado verano con un contrato de seis años, Alexander-Arnold vivió una campaña exigente, marcada por las lesiones y los ajustes tácticos. Sin embargo, la cúpula del club cree que las cualidades que le convirtieron en uno de los mejores creadores de juego de Europa acabarán brillando.
Fuentes internas del club señalaron que el Real Madrid ve las dificultades iniciales de Alexander-Arnold como parte de un necesario periodo de adaptación, y no como un motivo para hacer caja, y añadieron que el jugador sigue asentado en la capital española.
Adaptándose a la nueva competición bajo las órdenes de Mourinho
El desafío para el jugador de 27 años se ha intensificado tras la llegada del nuevo entrenador Jose Mourinho y el fichaje del lateral derecho Denzel Dumfries, procedente del Inter de Milán. Con Dumfries siendo actualmente el elegido en el once inicial, Alexander-Arnold se encuentra peleando por asegurarse minutos de manera constante en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid le está dando tiempo para adaptarse, aunque el jugador entiende que debe elevar su nivel para convencer al exigente técnico portugués.
- AFP
Con la vista puesta en lo que viene en España
Con las vías de salida hacia pretendientes de la Premier League completamente cerradas, reforzadas por estructuras salariales complicadas y por la falta de interés del Madrid en vender, el foco inmediato del defensor está en recuperar terreno a nivel doméstico. Alexander-Arnold está decidido a pelear por su sitio a las órdenes de Mourinho para reencontrarse con su mejor versión. Hacerlo también será vital para volver a entrar en la pelea por un puesto internacional después de haberse quedado fuera de las últimas convocatorias de Inglaterra.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias