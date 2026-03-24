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Gabriele Stragapede

Traducido por

«¿El Real Madrid? Dentro de poco habría tenido que entrenar al Atlético al mismo tiempo, basta ya de tonterías»: toda la ira de Klopp ante un futuro por escribir

J. Klopp
Fichajes
Atlético Madrid
Real Madrid
Liverpool
Germany

¿Qué se sabe sobre el regreso del técnico alemán al banquillo?

Jürgen Klopp no está dispuesto a quedarse callado y decide dar un paso al frente para hablar por fin de su futuro, dejando clara de una vez por todas su postura respecto a su próxima aventura en el mundo del fútbol.

El entrenador alemán, ahora responsable y supervisor técnico del universo futbolístico de RedBull, ha sido vinculado en las últimas semanas a numerosos clubes de primer nivel de toda Europa: desde el Real Madrid para sustituir a Álvaro Arbeloa, pasando por la dirección de la selección alemana en caso de que Julian Nagelsmann decida poner fin a su etapa tras el Mundial de 2026.

Los rumores han dado la vuelta al mundo y el propio exentrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool ha querido desmentir de forma tajante y decidida cualquier posible vinculación, mostrando incluso cierta irritación y enfado por todas las noticias aparecidas en los últimos días: «¿Alemania? De momento no pienso en ello en absoluto y no hay ningún motivo para hacerlo. Aún no he llegado al final de mi carrera, no he alcanzado la edad de jubilación y quién sabe qué pasará en los próximos años. Por ahora no hay nada previsto».

  • NUNCA SE HA Puesto EN CONTACTO

    Klopp ha comentado con un tono decididamente polémico todos los posibles rumores sobre el Real Madrid: «Quien diga eso no entiende de fútbol. Nunca se han puesto en contacto conmigo ni con mi agente. Todo es humo. Estoy muy satisfecho con mi trabajo. Pero, ¿cuándo una noticia es una noticia? ¿Si alguien coge un papel y escribe algo, se convierte automáticamente en verdad? ¿Cómo podría darse una situación en la que el Real Madrid me llamara y me dijera: “Jürgen, ¿te lo puedes creer?”, con Pérez al teléfono?».

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  • KLOPP SIN RODEOS

    El entrenador alemán no se anduvo con rodeos a la hora de describir su estado de ánimo respecto a todos los rumores sobre su futuro: «No sé si detrás de esto hay inteligencia artificial o personas, pero ya basta de escribir cualquier cosa y que luego me toque a mí desmentirlo. Tenéis que poneros las pilas, establecer unas normas y dejar de escribir tonterías. Si el Real Madrid hubiera llamado, lo sabríamos. No nos han llamado ni una sola vez, y mi agente tampoco ha recibido nada. Esta historia lleva demasiado tiempo. También me habéis endosado el banquillo del Atlético al mismo tiempo. Dejadme en paz, porque a veces parece que se escriben ciertas cosas solo para dar que hablar».

  • ¿SE ACALLAN LOS RUMORES?

    Las palabras de Klopp devuelven un poco de serenidad al universo RedBull, tras unos meses en los que se percibía un sentimiento de insatisfacción general y mutua respecto al papel de liderazgo y responsabilidad del entrenador alemán.

    La temporada de los distintos clubes del mundo RedBull no es, sin duda, satisfactoria en cuanto a resultados, pero —por lo que se filtra— parece que aún existen las bases y la voluntad de continuar este camino juntos, buscando soluciones que puedan llevar a dar lo mejor de sí mismos de cara a la próxima temporada deportiva.


  • LA VERDAD SOBRE EL FUTURO

    En definitiva, ¿cuál será su futuro profesional?

    Sus palabras no dejan lugar a grandes interpretaciones: Jurgen Klopp quiere continuar su etapa —que oficialmente comienza el 1 de enero de 2025— como director de fútbol global de RedBull. Su labor como director deportivo mundial de los clubes del universo RedBull (Bragantino, Leipzig, Nueva York, Omiya, Leeds y Paris FC) acaba de empezar y, según algunas filtraciones, debería durar al menos hasta 2029.

    Se apagan, por tanto, los rumores que apuntaban al alemán como posible sucesor en varios banquillos de Europa: el trabajo de Arbeloa en el Real Madrid se evaluará al final de la temporada, al igual que el de Arne Slot en el Liverpool, donde contarán la posición final en la Premier League y hasta dónde se llegue en la Champions League.

    En cuanto a Alemania, por su parte, todo dependerá de la voluntad de Nagelsmann y del próximo Mundial que se celebrará entre Canadá, Estados Unidos y México: solo después de ese momento se tomarán las decisiones definitivas de cara al futuro.