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El Real Madrid deberá pagar más por José Mourinho, pues ya venció la cláusula de rescisión del Benfica
La demora del Madrid hace subir el precio de Mourinho
El Real Madrid sigue avanzando para contratar a Mourinho por segunda vez, aunque la operación ha subido de precio, según The Athletic. El técnico portugués reemplazaría a Álvaro Arbeloa con un contrato de tres años. Una cláusula en su contrato con el Benfica permitía ficharlo por unos 6 millones de euros durante los 10 días hábiles tras el final de la temporada lusa.
Al expirar el 29 de mayo, el club podría tener que pagar hasta 15 millones de euros de indemnización, retraso atribuido al proceso electoral presidencial. Aunque Florentino Pérez lidera la operación, la formalización se ha demorado por cuestiones institucionales.
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El proceso electoral complica el nombramiento
Pérez convocó elecciones en el Real Madrid pese a tener mandato hasta 2029 y denunció una campaña orquestada «en la sombra» para destituirlo.
La candidatura del empresario Enrique Riquelme impidió la confirmación automática de Pérez y retrasó los trámites para fichar a Mourinho antes de que venciera la cláusula de rescisión más baja.
Se ha alcanzado un acuerdo pese al aumento de costes.
A pesar de algunas complicaciones, se informa que el Real Madrid y Mourinho han alcanzado un acuerdo total. El pacto se cerró en la semana posterior al 16 de mayo, y el exentrenador del Chelsea y del Inter firmó un contrato de tres años.
El club planeaba presentarlo antes de mayo, pero la candidatura de Riquelme el 23 de mayo introdujo incertidumbre en los tiempos oficiales.
Pese a ello, el club funciona con normalidad: Antonio Rüdiger ha renovado y se trabaja en el cuerpo técnico de Mourinho y en los fichajes de verano, tras dos cursos sin títulos importantes.
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Esperan a que pasen las elecciones para hacerlo oficial
El Real Madrid debe esperar a las elecciones del 7 de junio antes de confirmar el regreso de Mourinho. Aunque la cláusula con el Benfica encareció el acuerdo, no se prevé que afecte a los planes del club. Mourinho sigue siendo el favorito de Pérez, y el club quiere recuperarlo para volver a triunfar en España y Europa.
No obstante, su regreso podría fracasar si Riquelme gana las elecciones, pues ha dicho que el nuevo técnico debe ser alguien que nunca haya dirigido al club.