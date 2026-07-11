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grafica mourinho perez real madridGetty Images
Simone Gervasio

Traducido por

El Real Madrid de Mourinho: quién se queda, quién puede llegar, cómo puede jugar y quién puede marcharse

Real Madrid
Fichajes
Primera División
J. Mourinho

José Mourinho ha vuelto al Real Madrid con una misión: devolver al club más grande del mundo a la senda de la victoria. El «Special One» llega tras una temporada convulsa, sin títulos y con el fracaso del proyecto de Xabi Alonso, sustituido sin éxito por el técnico de la cantera, Arbeloa. Al final del curso, Florentino Pérez decidió borrarlo todo y confió en quien conoce bien ese puesto y sabe cómo desenvolverse en un vestuario de campeones.


En la televisión del club ha declarado que está en Madrid para «ayudar a jugadores y cuerpo técnico a mejorar, creando una cultura de trabajo, responsabilidad y ambición», y que «no quiere trabajar en el Real, sino para el Real». Mientras, el club trabaja en el mercado para armar una plantilla que acabe con el dominio del Barcelona y vuelva a ilusionar en la Liga de Campeones. Ya hay cuatro fichajes cerrados y más en camino: así podría jugar el Real Madrid la próxima temporada.

  • PORTERO Y DEFENSA

    Courtois sigue siendo uno de los mejoresporterosdel mundo y, sin lesiones, seguirá como titular con Lunin de suplente.


    Sin embargo, la defensa es la línea donde Mou hará más cambios. La zaga fue muy permeable la temporada pasada y ya se marcharon Fran García (traspasado al Betis), Alaba y Carvajal, estos dos últimos como agentes libres tras acabar contrato. Para sustituirlos han llegado Konaté (fichaje gratis desde el Liverpool), Dumfries (oferta del Inter) y Cucurella (55 millones al Chelsea). A ellos se sumarán Alexander-Arnold, lejos de su mejor versión en el Liverpool, y Éder Militão, recuperado de una grave lesión. También los centrales del futuro, Raúl Asencio y Huijsen —a quienes Mou ya lanzó en Roma—, y la seguridad de Rüdiger.


    Con esta mezcla y una mayor prudencia atrás, es probable que el Real encaje menos de los 35 goles recibidos la pasada Liga. Además, Mou busca otro central zurdo: tras descartar a Schlotterbeck por lesión, vigila a Bastoni y a Gvardiol, cada vez más secundario en el City.

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  • MEDIO CAMPO

    Se fue Dani Ceballos y podría marcharse Camavinga, que tuvo una temporada complicada. El club renovó a Tchaoumeni tras resolver su conflicto con Valverde; ambos se alternarán la titularidad.


    Mourinho insiste en un fichaje: su favorito es Bouaddi, aunque la Premier aprieta. La alternativa es Nmecha, del Dortmund, y se han desmentido los rumores sobre Enzo Fernández y Brozović, ahora libre tras dejar el Al-Nassr. Pitarch, apoyado por Xabi Alonso, buscará minutos en otro equipo.


    En el 4-3-3 previsto, Mou cuenta con Bellingham, que brilla en el Mundialtras dos cursos discretos, y con Arda Güler y Bernardo Silva, que piden minutos. El ex pupilo de Guardiola, al igual que su mentor, ha dejado el City tras una gran etapa con los Citizens y promete aportar calidad al juego del «rival» Mourinho.


    En una plantilla tan saturada, Nico Paz, readquirido del Como (aunque el Real Madrid podrá recuperarlo dentro de 12 meses), no ha podido hacerse un hueco, y es poco probable que lo consigan tampoco Mastantuono —que podría marcharse cedido— y Brahim Díaz. El marroquí ha impactado en el Mundial: Spalletti quiere ficharlo para la Juve, mientras que su futuro en el Real Madrid pende de un hilo.

  • ATAQUE

    Por último, el ataque. Mourinho debe ordenar egos, definir roles y aclarar la importancia de cada jugador. Se marcha Gonzalo García, el único ‘9’ puro, seguido por clubes de la Premier. Vuelven los brasileños Endrick (tras su cesión al Lyon y un Mundial para olvidar) y Rodrygo, recuperado de una grave lesión, mientras que el Mundial ha devuelto —por si hacía falta— el cetro a Mbappé.


    Kylian será la estrella del Real Madrid, con Vinicius «obligado» a ser segundo violín. Pero, como es sabido, con Pérez siempre hay que estar alerta ante un posible fichaje de impacto: tras rechazar la oferta millonaria por Julián Álvarez, en España están seguros de que los blancos harían locuras por Olise, del Bayern de Múnich, y seguirán intentándolo mientras haya tiempo.

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