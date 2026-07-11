El Real Madrid de Mourinho: quién se queda, quién puede llegar, cómo puede jugar y quién puede marcharse

José Mourinho ha vuelto al Real Madrid con una misión: devolver al club más grande del mundo a la senda de la victoria. El «Special One» llega tras una temporada convulsa, sin títulos y con el fracaso del proyecto de Xabi Alonso, sustituido sin éxito por el técnico de la cantera, Arbeloa. Al final del curso, Florentino Pérez decidió borrarlo todo y confió en quien conoce bien ese puesto y sabe cómo desenvolverse en un vestuario de campeones.





En la televisión del club ha declarado que está en Madrid para «ayudar a jugadores y cuerpo técnico a mejorar, creando una cultura de trabajo, responsabilidad y ambición», y que «no quiere trabajar en el Real, sino para el Real». Mientras, el club trabaja en el mercado para armar una plantilla que acabe con el dominio del Barcelona y vuelva a ilusionar en la Liga de Campeones. Ya hay cuatro fichajes cerrados y más en camino: así podría jugar el Real Madrid la próxima temporada.