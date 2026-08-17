El Arsenal afronta actualmente una decisión de traspaso de enorme calado en las últimas semanas del mercado de verano. El Real Madrid ha reactivado oficialmente su interés por el centrocampista internacional español Zubimendi.

Según TEAMtalk, Mourinho ha dado su firme visto bueno a un posible movimiento por el jugador de 27 años. El técnico portugués considera a la estrella del Arsenal una opción enormemente atractiva para reforzar la posición de mediocentro defensivo. Ya se ha producido un primer contacto por este traspaso bomba. Además, según se informa, los representantes de Zubimendi han indicado que el jugador estaría muy interesado en la oportunidad de unirse al Madrid.