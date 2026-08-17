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El Real Madrid de Jose Mourinho estudia un sorprendente fichaje de la estrella del Arsenal Martin Zubimendi
El Real Madrid reactiva su interés en Zubimendi
El Arsenal afronta actualmente una decisión de traspaso de enorme calado en las últimas semanas del mercado de verano. El Real Madrid ha reactivado oficialmente su interés por el centrocampista internacional español Zubimendi.
Según TEAMtalk, Mourinho ha dado su firme visto bueno a un posible movimiento por el jugador de 27 años. El técnico portugués considera a la estrella del Arsenal una opción enormemente atractiva para reforzar la posición de mediocentro defensivo. Ya se ha producido un primer contacto por este traspaso bomba. Además, según se informa, los representantes de Zubimendi han indicado que el jugador estaría muy interesado en la oportunidad de unirse al Madrid.
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Informes contradictorios sobre una posible salida
Aunque el Arsenal no está presionando activamente para sacar del club al talentoso centrocampista, las informaciones aseguran que estudiaría seriamente la propuesta adecuada. En Madrid creen firmemente que se ha abierto una oportunidad inesperada para tentar a Zubimendi de regreso a su país.
Sin embargo, hay informaciones contradictorias sobre la disposición final del Arsenal a autorizar una venta. The Sun informó de que el entrenador Mikel Arteta quiere desesperadamente retener a Zubimendi, lo que garantiza que solo una oferta realmente excepcional cambiaría su firme postura. Si el propio Zubimendi presiona con fuerza para completar un lucrativo traspaso al Madrid, Arteta sin duda tendrá una decisión difícil que tomar en las próximas semanas.
La competencia en el centro del campo alimenta los rumores de traspaso
Zubimendi desempeñó un papel enormemente importante en el increíble triunfo del Arsenal en la Premier League la pasada temporada. Sin embargo, su puesto en el once se ha vuelto mucho menos seguro tras la reciente llegada de Bruno Guimaraes procedente del Newcastle United por 75 millones de libras.
Con Declan Rice, Martin Odegaard, Mikel Merino y Guimaraes compitiendo ferozmente por un sitio en la medular, el Arsenal presume actualmente de una enorme profundidad en el centro del campo. A pesar de esta intensa competencia, permitir la salida de un experimentado ganador del Mundial después de solo una temporada representa una apuesta importante.
El renovado interés del Madrid llega, en particular, después de que el club no lograra fichar a Rodri. Mourinho quiere una mayor autoridad en el centro del campo, y Zubimendi podría volverse cada vez más vital en sus planes si Eduardo Camavinga deja el Santiago Bernabéu.
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El Arsenal tiene todo el poder de negociación
Desde la perspectiva del Arsenal, no existe absolutamente ninguna presión financiera para aceptar una oferta modesta durante este mercado de fichajes. Zubimendi sigue vinculado por un lucrativo contrato de larga duración, lo que da al club del norte de Londres un control total sobre cualquier negociación futura.
El Arsenal defiende activamente su título de la Premier League, logrado con mucho esfuerzo, al tiempo que persigue con intensidad la gloria en la Champions League. Vender a un miembro crucial de la plantilla simplemente porque la profundidad general ha mejorado iría claramente en contra de esa ambición de élite.
Por tanto, el Real Madrid debe presentar una oferta enorme, muy por encima de la inversión original del Arsenal, para que la operación merezca la pena. A menos que el ambicioso equipo de Mourinho presente una propuesta excepcional, mantener a Zubimendi sigue siendo una prioridad para el club inglés.
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