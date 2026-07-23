El Real Madrid contactó al Manchester City para desmentir el interés por Rodri; las noticias sobre un acuerdo de traspaso enfurecieron a los gigantes españoles

El club español argumenta que el estilo de Rodri no encaja con la visión táctica de Mourinho. Según AS, el técnico impone un juego más directo, alejado del fútbol de posesión y pases cortos en el que destaca el centrocampista. Además, los constantes rumores que vinculaban al jugador con el Bernabéu, sin que hubiera contacto real, frustraron a la directiva, que llamó al City para aclarar la situación.