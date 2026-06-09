Ante las especulaciones, el Real Madrid emitió hoy un comunicado confirmando que el Atlético rechazó su oferta de 150 millones de euros por Álvarez.

El comunicado oficial del club decía: «El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha presentado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras analizarla, el Atlético la ha agradecido pero rechazado, aludiendo a la cláusula de rescisión del jugador».