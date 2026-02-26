El Real Madrid confirma la expulsión de un aficionado que fue captado por las cámaras haciendo el saludo nazi durante el partido contra el Benfica

Tras la emisión, Los Blancos emitieron un severo comunicado oficial en el que detallaban las medidas que iban a tomar contra esa persona. El club confirmó: «El Real Madrid C. F. comunica que ha solicitado urgentemente a la Comisión Disciplinaria del club que inicie un procedimiento de expulsión inmediata contra el socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se encuentra la grada de animación, momentos antes del inicio del partido entre el Real Madrid y el Benfica».

El comunicado aclaraba además que los equipos de seguridad interna del club pudieron localizar a la persona gracias a las imágenes en directo. Añadían: «Este miembro fue localizado por los miembros de seguridad del club momentos después de aparecer en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid condena este tipo de gestos y expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad».