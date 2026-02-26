Getty Images Sport
Traducido por
El Real Madrid confirma la expulsión de un aficionado que fue captado por las cámaras haciendo el saludo nazi durante el partido contra el Benfica
Un gesto ofensivo empaña los preparativos previos al partido.
El incidente ocurrió justo antes del inicio del partido, cuando el ambiente se estaba caldeando dentro del emblemático estadio Santiago Bernabéu. Aunque la atención debería haberse centrado en la batalla táctica entre el equipo de Álvaro Arbeloa y sus oponentes portugueses, las cámaras enfocaron una de las gradas y captaron el gesto ofensivo. El personal de seguridad fue alertado casi de inmediato de las acciones de esa persona, lo que llevó a una rápida intervención durante los primeros compases del encuentro europeo.
- Getty Images Sport
El Real Madrid emite un comunicado oficial sobre la expulsión.
Tras la emisión, Los Blancos emitieron un severo comunicado oficial en el que detallaban las medidas que iban a tomar contra esa persona. El club confirmó: «El Real Madrid C. F. comunica que ha solicitado urgentemente a la Comisión Disciplinaria del club que inicie un procedimiento de expulsión inmediata contra el socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se encuentra la grada de animación, momentos antes del inicio del partido entre el Real Madrid y el Benfica».
El comunicado aclaraba además que los equipos de seguridad interna del club pudieron localizar a la persona gracias a las imágenes en directo. Añadían: «Este miembro fue localizado por los miembros de seguridad del club momentos después de aparecer en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid condena este tipo de gestos y expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad».
Se producen disturbios fuera del Santiago Bernabéu
Mientras el club se ocupaba del asunto interno, la velada se vio aún más empañada por las noticias de disturbios en las calles que rodeaban el estadio. En las redes sociales se difundieron imágenes virales en las que se veía a grupos de aficionados fuera del recinto realizando saludos nazis y entonando cánticos fascistas. Estas escenas contrastaban de forma cruda e incómoda con las pancartas antirracistas que el club exhibía dentro del estadio como parte de los protocolos previos al partido de la UEFA.
La tensión no se limitó a los gestos políticos, ya que también se informó de enfrentamientos entre los aficionados visitantes del Benfica y las fuerzas del orden locales. Los vídeos que circularon por Internet mostraban a la policía enfrentándose a los aficionados portugueses, y algunas versiones sugerían que familias y niños se vieron envueltos en los altercados. Las caóticas escenas fuera de las puertas sirvieron de sombrío telón de fondo para lo que debía ser una noche de exhibición del fútbol europeo de élite en la casa del equipo más laureado.
- Getty Images Sport
Vigilancia contra el odio en la Liga de Campeones
El momento en que se han producido estos incidentes es especialmente delicado, dado el clima que rodea al fútbol español en los últimos tiempos. La tensión ya era alta de cara al partido de vuelta tras un polémico encuentro de ida en Lisboa, en el que surgieron acusaciones de insultos racistas contra Gianluca Prestianni, del Benfica, y Vinicius Junior, estrella del Real Madrid. El Real Madrid ha defendido públicamente a Vinícius Júnior con firmeza durante la última semana, lo que hace que su postura de tolerancia cero ante este último incidente sea coherente con sus recientes mensajes.
Al actuar a los pocos minutos del saludo televisado, el gigante español ha enviado un mensaje claro de que el discurso de odio y los símbolos extremistas no tienen cabida en su estadio. Mientras el equipo celebra su pase a octavos de final, la atención administrativa se centra en garantizar la expulsión definitiva del miembro en cuestión. El mundo del fútbol espera ahora a ver si la UEFA impone más sanciones, ya que el organismo rector está revisando los informes sobre los disturbios tanto dentro como fuera del estadio.
Anuncios