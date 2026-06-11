El Real Madrid confirma finalmente el regreso de José Mourinho con un contrato de tres años y revela la fecha oficial de su incorporación

El Real Madrid ha confirmado el regreso de Mourinho como entrenador tras la salida de Álvaro Arbeloa. El técnico, de 63 años, vuelve a la capital española 13 años después y firma un contrato de tres años, hasta 2029.

El técnico, que llega tras dirigir una temporada al Benfica, firmó por tres años tras pagar el Madrid los 15 millones de su cláusula.

El club blanco anunció que Mourinho se incorporará el 13 de julio, día del inicio de la pretemporada.







