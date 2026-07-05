El Real Madrid confirma el fichaje de Denzel Dumfries por 20 millones de euros, lo que supone una nueva competencia para Trent Alexander-Arnold en su intento por ocupar el puesto de lateral derecho de los blancos

El Real Madrid ha fichado a Dumfries del Inter tras un acuerdo con el club italiano. El holandés ha firmado un contrato de cuatro años, hasta 2030.

El lateral de 30 años llega al Santiago Bernabéu por unos 20 millones de euros, según The Athletic. El Inter decidió venderlo al entrar en la recta final de su contrato. Su fichaje refuerza el lateral derecho, donde ya está Alexander-Arnold.







