Llegó hace un año a Madrid con grandes expectativas tras sus destellos en River Plate. El Real, para adelantarse a otros clubes europeos, pagó 45 millones de euros. Semejante inversión acabó pesándole, sobre todo al joven, abrumado por una responsabilidad desmedida para alguien nacido en 2007. Hoy, Mastantuono busca reencontrarse a sí mismo y recuperar la confianza necesaria para mostrar su potencial, algo que solo logrará con más minutos en el campo.
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El Real Madrid cede a Franco Mastantuono, pero solo en préstamo sin opción de compra: qué se sabe sobre el interés de la Fiorentina y el Milan y qué otros equipos lo quieren
NECESITA JUGAR
José Mourinho, recién llegado al banquillo blanco, ha aconsejado a Mastantuono buscar un equipo donde tenga más minutos, pues en el Real Madrid su competenciaes amplia. La temporada pasada fue titular en solo 15 de 35 partidos y sumó 3 goles y una asistencia. El mediapunta argentino ha aceptado la idea, consciente de que el club confía en su talento y no quiere perder su ficha. Por ello, como ya sucedió con Endrick (cedido al Lyon para convencer a Ancelotti y entrar en el Mundial), el club solo valorará cesiones sinopcióndecompra.
INTERÉS DESDE ITALIA
Quien quiera fichar a Mastantuono la próxima temporada —los principales movimientos se registran en España— deberá aceptar que no habrá opción de compra, pues el Real Madrid no quiere deshacerse rápido de una inversión de 45 millones de euros. Esta condición podría afectar a los clubes que ya han realizado sondeos por el centrocampista ofensivo zurdo, formado en River Plate y destacado en las selecciones juveniles argentinas. Entre ellos hay equipos italianos: la Fiorentina y el Milan.
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Desde un punto de vista táctico, Mastantuono encajaría en Fiorentina y Milan. Fabio Grosso, nuevo técnico «viola» y en contacto con el director deportivo Fabio Paratici, busca refuerzos en las bandas ofensivas; el jugador, derecho con golpeo zurdo, podría cubrir esa necesidad. Los rossoneri buscan desde hace semanas un mediapunta zurdo para el 3-4-2-1 de Amorim, y Mastantuono, junto a Karetsas (también seguido por el Borussia Dortmund), encaja por sus características. La clave estará en si ambos clubes aceptan las condiciones del Real Madrid, que cedería al jugador sin opción de compra.
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