El Real Madrid cede a Franco Mastantuono, pero solo en préstamo sin opción de compra: qué se sabe sobre el interés de la Fiorentina y el Milan y qué otros equipos lo quieren

José Mourinho, recién llegado al banquillo blanco, ha aconsejado a Mastantuono buscar un equipo donde tenga más minutos, pues en el Real Madrid su competenciaes amplia. La temporada pasada fue titular en solo 15 de 35 partidos y sumó 3 goles y una asistencia. El mediapunta argentino ha aceptado la idea, consciente de que el club confía en su talento y no quiere perder su ficha. Por ello, como ya sucedió con Endrick (cedido al Lyon para convencer a Ancelotti y entrar en el Mundial), el club solo valorará cesiones sinopcióndecompra.