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El Real Madrid apunta a la estrella del Bayer Leverkusen Jarell Quansah mientras el Liverpool afronta una decisión de recompra de 70 millones de libras esterlinas
El Madrid sigue de cerca a Quansah
El Madrid ha identificado al defensa del Leverkusen Quansah como un objetivo prioritario de mercado, según BILD. El club de La Liga está siguiendo de cerca al jugador de 23 años, después de haber quedado muy impresionado por sus recientes actuaciones en la Bundesliga.
Se espera que el Real Madrid fiche al menos a dos nuevos defensas el próximo verano. Quansah encaja perfectamente en el perfil que busca, ya que combina velocidad, contundencia en la entrada y una capacidad excepcional para sacar el balón jugado desde atrás.
El joven central brilló recientemente con la Inglaterra de Thomas Tuchel durante el parón internacional. En particular, fue titular por delante de la estrella del Madrid Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho durante una apasionante derrota por 3-2 ante España.
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Triunfando en la Bundesliga
El notable ascenso de Quansah en Alemania no sorprende a quienes siguieron de cerca su desarrollo en sus primeros años. El defensa se incorporó al Leverkusen procedente del Liverpool por una cifra récord para el club de 35 millones de euros, después de su papel crucial en la conquista del Campeonato de Europa sub-21 de 2025 por parte de Inglaterra.
Desde su llegada a su nuevo club, se ha consolidado con facilidad como una fuerza dominante en la Bundesliga. Su versatilidad táctica le permite rendir con comodidad tanto como central clásico como en el papel de lateral derecho moderno.
Ya está muy bien conectado en la capital española, ya que mantiene una estrecha amistad con el talismán del Madrid Jude Bellingham desde su etapa juntos en la selección inglesa. Este fuerte vínculo podría dar al Madrid una ventaja crucial en futuras negociaciones.
La opción de recompra del Liverpool
A pesar del serio interés del Madrid, el Liverpool sigue teniendo una baza importante en la carrera por su canterano. El conjunto de Anfield incluyó con astucia una cláusula de recompra de 70 millones de euros en el contrato de Quansah con el Leverkusen.
El Liverpool tiene hasta el 15 de junio de 2027 para activar esta opción exclusiva. Dado su crecimiento fenomenal, sería una gran sorpresa que el club decidiera no traerlo de vuelta a la Premier League. Incluso si el Liverpool renuncia a ello, a Quansah no le faltarán pretendientes de la élite. El extraordinario estado de forma del defensa lo ha consolidado firmemente como uno de los talentos defensivos más codiciados de Europa.
- AFP
Los gigantes de la Premier League acechan
La pelea por el fichaje de Quansah ya se está intensificando en toda Inglaterra. El Chelsea ha realizado recientemente consultas oficiales, y, según se informa, el exentrenador del Leverkusen Xabi Alonso está interesado en llevarlo a Stamford Bridge.
El Arsenal también ha mostrado sus cartas en los últimos meses. El conjunto londinense presentó una enorme oferta de 65 millones de euros por el defensa el pasado agosto, que el Leverkusen rechazó rápidamente para retener a su activo más preciado.
Con un contrato hasta 2030, el Leverkusen no tiene una presión financiera inmediata para vender. Sin embargo, el creciente interés de Madrid, Chelsea y Arsenal sugiere que en el horizonte se está gestando silenciosamente un traspaso bomba.
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