¿El Real Madrid apostó por el hombre equivocado? Álvaro Arbeloa no es «el adecuado» para el puesto, según una leyenda del club, que propone una alternativa tras el «precipitado» despido de Xabi Alonso

Helguera insiste en que el plazo para evaluar a Alonso fue injustamente corto, lo que sugiere que el club entró en pánico durante una racha difícil en lugar de confiar en el proceso a largo plazo. El contrato del español terminó de mutuo acuerdo el 12 de enero, justo un día después de la derrota por 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, una etapa que también se vio empañada por las supuestas disputas tácticas con Vinicius Junior.

Helguera afirmó: «Creo que deberían haber esperado hasta febrero o marzo para juzgar. Para entonces, habríamos visto cómo estaba realmente el equipo. Fueron demasiado precipitados al despedir a Xabi Alonso».