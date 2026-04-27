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El Real Madrid actualiza la lesión de Kylian Mbappé; se teme que el delantero se pierda el Clásico contra el Barcelona
Se ha publicado el informe médico oficial
El lunes por la mañana, el Real Madrid emitió un comunicado oficial tras las pruebas realizadas en su ciudad deportiva. Confirmaron que el delantero sufre una lesión muscular.
El parte médico indica: «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por el Servicio Médico del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. A la espera de evolución».
Según Marca, se perderá el encuentro ante el Espanyol y podría reaparecer contra el Barça el 10 de mayo.
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Incertidumbre tras la retirada del Betis
Las alarmas saltaron cuando Mbappé pidió el cambio en su partido 100 con el Real Madrid. Una ecografía inicial fue alentadora, pero se requieren más pruebas para saber si llegará al final de LaLiga y al Mundial de Norteamérica.
El entrenador Álvaro Arbeloa reconoció tras el partido en el Benito Villamarín: «No tengo ni idea. Sentía algunas molestias. Veremos cómo evoluciona en los próximos días». El delantero se retiró directo al vestuario para recibir tratamiento.
La carrera por el Clásico
El equipo médico trabaja para que Mbappé esté listo el 10 de mayo, cuando el Madrid visite el Spotify Camp Nou en un Clásico clave. Aunque el equipo blanco está lejos del líder, la directiva no renuncia al partido. Mbappé tiene dos semanas para recuperarse y liderar el ataque ante el equipo de Hansi Flick.
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Creciente preocupación en Francia
La noticia se sigue de cerca en Francia, con el Mundial 2026 próximo. Mbappé, clave en el ataque de Deschamps, ya ha marcado más de 40 goles esta temporada, así que su estado físico es vital para que Les Bleus aspiren al título.
Con Rodrygo lesionado, el ataque del Real Madrid se resiente. El club podría rotar la plantilla ante el Espanyol, pero todos vigilan la recuperación de Mbappé de cara al Clásico.