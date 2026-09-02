El Real Madrid ha abierto oficialmente un expediente disciplinario extraordinario contra Asencio tras sus recientes problemas legales relacionados con un incidente por conducir bajo los efectos del alcohol. El defensa fue detenido en un control de alcoholemia a las 6:30 de la mañana del 16 de agosto en el sur de Gran Canaria mientras conducía bajo la influencia del alcohol, una situación que ha obligado a la cúpula del club a responder con urgencia.

Según el periodista Melchor Ruiz, el Real Madrid ya ha abierto un procedimiento disciplinario contra el jugador, lo que indica que su conducta no será pasada por alto por la jerarquía de Valdebebas.

El incidente salió a la luz este miércoles, lo que llevó al club a actuar con rapidez para proteger su imagen pública y mantener sus estándares internos. El jugador dio positivo tanto en la primera como en la segunda prueba de alcoholemia, y las informaciones apuntan a que su tasa fue significativamente superior al límite permitido. Posteriormente, fue citado para un juicio rápido, en el que recibió una multa de 14.400 € a razón de 120 € al día durante cuatro meses, además de una retirada del carné de conducir durante ocho meses.