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¡El Real Madrid actúa con rapidez! Raul Asencio se enfrenta a un castigo del club tras ser sorprendido conduciendo por encima del límite legal de alcohol
Procedimientos disciplinarios en el Bernabéu
El Real Madrid ha abierto oficialmente un expediente disciplinario extraordinario contra Asencio tras sus recientes problemas legales relacionados con un incidente por conducir bajo los efectos del alcohol. El defensa fue detenido en un control de alcoholemia a las 6:30 de la mañana del 16 de agosto en el sur de Gran Canaria mientras conducía bajo la influencia del alcohol, una situación que ha obligado a la cúpula del club a responder con urgencia.
Según el periodista Melchor Ruiz, el Real Madrid ya ha abierto un procedimiento disciplinario contra el jugador, lo que indica que su conducta no será pasada por alto por la jerarquía de Valdebebas.
El incidente salió a la luz este miércoles, lo que llevó al club a actuar con rapidez para proteger su imagen pública y mantener sus estándares internos. El jugador dio positivo tanto en la primera como en la segunda prueba de alcoholemia, y las informaciones apuntan a que su tasa fue significativamente superior al límite permitido. Posteriormente, fue citado para un juicio rápido, en el que recibió una multa de 14.400 € a razón de 120 € al día durante cuatro meses, además de una retirada del carné de conducir durante ocho meses.
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Se ciernen fuertes multas y posibles suspensiones
El abanico de castigos a los que podría enfrentarse Asencio queda recogido en el convenio colectivo entre La Liga y la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles). Según estas directrices, las acciones del defensa podrían ser calificadas como una falta grave o muy grave, ambas con importantes sanciones.
Si el club considera que el incidente constituye una falta grave, Asencio podría ser suspendido de empleo y sueldo por un periodo de entre dos y diez días. Si el Real Madrid clasifica el incidente como un incumplimiento contractual muy grave, el castigo aumentaría de forma significativa para reflejar la gravedad de la situación. En este escenario, la suspensión podría durar entre once y treinta días, mientras que las multas podrían alcanzar hasta el 25 % de los primeros 100.000 € de su salario mensual.
Un descenso de estatus para el canterano
Asencio fue considerado en su día como la cara visible de la cantera del Real Madrid cuando irrumpió en el primer equipo, pero su trayectoria se ha frenado de forma significativa en los últimos meses. El defensa ha sufrido un gran bajón sobre el césped y ahora mismo ni siquiera es la cuarta mejor opción en el centro de la defensa.
Este último escándalo no hace más que aislar aún más a un jugador que ya está mal visto en el club después de negarse a salir durante el mercado de fichajes de verano, una decisión que, según se informa, impidió al club ir a por nuevos fichajes.
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Los problemas de Asencio fuera del campo se agravan
El momento en que se produce este incidente es especialmente perjudicial para el español, ya que refuerza la percepción de una falta de profesionalidad en un periodo crítico de su carrera. Más allá de la acusación por conducir ebrio, el jugador también afronta otras complicaciones legales que planean sobre su futuro desde hace tiempo.
Las informaciones han destacado que todavía se enfrenta a dos años de prisión en relación con un caso aparte por una vulneración de la privacidad y la presunta difusión de un vídeo privado en el que estaba implicado un menor. Esta acumulación de problemas extradeportivos ha dejado su situación en el club en un estado de total incertidumbre.
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