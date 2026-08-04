Tras oficializarse su regreso, Nyland expresó su alegría por volver a Leipzig con una valiosa experiencia internacional.

Al hablar sobre su vuelta al club y su progresión reciente, Nyland explicó: "Cuando surgió la oportunidad de regresar al RB Leipzig, no tuve que pensármelo dos veces. Tengo muchos recuerdos positivos del club y de la gente de aquí, y tengo muchas ganas de volver a verles", dijo, citado por la página web oficial de la Bundesliga.

"Desde entonces, he adquirido mucha experiencia valiosa en España. El Mundial con Noruega fue un momento muy especial, que me volvió a demostrar cuánto disfruto de los grandes partidos y de la competencia diaria. Quiero llevar ahora esa energía conmigo a Leipzig".