Getty Images Sport
Traducido por
El RB Leipzig completa el fichaje de Orjan Nyland mientras el portero noruego regresa a la Bundesliga tras su salida del Sevilla
Nyland cierra su fichaje por el Leipzig como agente libre
La incorporación a coste cero de Nyland representa un movimiento rápido del Leipzig para cubrir su vacío en la portería tras la marcha de Gulacsi al Villarreal. El experimentado guardameta noruego ha firmado un contrato de dos años, hasta 2028, después de que su vínculo con el Sevilla expirara a finales de junio. Esta será la segunda etapa de Nyland en el RB Leipzig, después de haber disputado tres partidos en la temporada 2022-23 antes de su etapa en España.
El noruego reflexiona sobre su regreso a la Bundesliga
Tras oficializarse su regreso, Nyland expresó su alegría por volver a Leipzig con una valiosa experiencia internacional.
Al hablar sobre su vuelta al club y su progresión reciente, Nyland explicó: "Cuando surgió la oportunidad de regresar al RB Leipzig, no tuve que pensármelo dos veces. Tengo muchos recuerdos positivos del club y de la gente de aquí, y tengo muchas ganas de volver a verles", dijo, citado por la página web oficial de la Bundesliga.
"Desde entonces, he adquirido mucha experiencia valiosa en España. El Mundial con Noruega fue un momento muy especial, que me volvió a demostrar cuánto disfruto de los grandes partidos y de la competencia diaria. Quiero llevar ahora esa energía conmigo a Leipzig".
Schafer elogia a un veterano jugador de equipo
El director deportivo del Leipzig, Marcel Schafer, subrayó que el carácter de Nyland y su amplia experiencia fueron las principales razones para traerlo de vuelta al Red Bull Arena.
Al elogiar las cualidades y el liderazgo del veterano portero, Schafer añadió: "Con Orjan incorporamos a un guardameta con muchísima experiencia, al que ya conocemos muy bien como jugador y como persona. Incluso durante su primera etapa con nosotros demostró que es un auténtico jugador de equipo, un profesional fiable y que siempre está dispuesto a asumir responsabilidades".
- Getty Images Sport
Vandevoordt se enfrenta a la competencia de Nyland
Tras sus impresionantes actuaciones al guiar a Noruega hasta los cuartos de final del Mundial 2026, se prevé que Nyland sea el principal competidor y suplente de Maarten Vandevoordt, que está llamado a ser el nuevo portero titular del Leipzig.
Esta competencia en la portería se pondrá a prueba de inmediato cuando el Leipzig abra su campaña en la Bundesliga con un partido en casa contra el Borussia Monchengladbach el 29 de agosto. La experiencia de Nyland en la máxima categoría alemana con el Ingolstadt, junto con sus 76 internacionalidades, será un activo valioso para la profundidad de plantilla del Leipzig.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias