El Rangers presenta una oferta para fichar al máximo goleador del Wrexham, lo que supondría un duro golpe para el equipo de la Championship

El Wrexham rechazó una oferta formal del Rangers en enero y sigue decidido a proteger a su jugador estrella. Windass ha cuajado una temporada histórica, con cinco asistencias y 16 goles —récord del club— en 41 partidos de liga. Como el delantero tiene contrato hasta 2028, los Red Dragons cuentan con una gran ventaja financiera, y el experto en fichajes Ben Jacobs informa de que las negociaciones oficiales aún no han comenzado.



