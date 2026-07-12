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El racismo desata una oleada de indignación en Francia antes del partido contra España

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Varios políticos franceses acusaron de racismo al ex presidente español Mariano Rajoy tras afirmar que la selección francesa «no cuenta con ningún jugador francés».

Rajoy, presidente del Gobierno entre 2011 y 2018, escribió esto en un artículo para la web española El Debate, donde analizaba la semifinal del Mundial entre España y Francia del próximo martes.

En su artículo del 10 de julio afirmó: «Lideran la clasificación de la FIFA y tienen una plantilla de primer nivel, pero no cuentan con ningún jugador francés y, aun así, juegan un fútbol magnífico».

«The Athletic» recogió la indignación francesa.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, las tildó de «totalmente inaceptables».

En una entrevista con BFM TV, escuchó las palabras de Rajoy y las rechazó: «Esto no representa en absoluto a Francia. Francia es un país basado en la diversidad, donde todos pueden prosperar y encontrar su lugar».

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    El Partido Socialista francés responde

    Olivier Faure, líder del Partido Socialista francés, respondió en redes al artículo de Rajoy: «La selección francesa está formada solo por franceses. Francia no es una nación étnica; no tiene color de piel ni religión. Es una nación política unida por los principios de la República. Y eso molesta a la derecha racista».

    Naïma Moutchou, ministra francesa de Ultramar, criticó las palabras de Rajoy: «Tras cada victoria de Francia resurgen los mismos temores y los mismos insultos racistas. No son lapsus, sino un odio sistemático y normalizado hacia Francia y lo que representa».

    Además, pidió a la Federación Francesa de Fútbol que demandara a Rajoy.

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    Críticas en España

    Las críticas no se limitaron a Francia: el ministro de Transportes español, Óscar Puente, llamó «imbécil posfranquista» a Rajoy.

    Además, cuestionó la imagen de moderado que se atribuye a Rajoy.

    La embajada francesa en Madrid aclaró: «Sin ánimo de entrar en polémicas, conviene recordar los hechos: todos los jugadores de la selección francesa tienen la nacionalidad francesa. De los 26, 23 nacieron en Francia y los tres restantes, aunque nacidos fuera, también son franceses».

    El diario francés *Le Monde*, en un editorial, calificó las declaraciones de Rajoy de «racistas».

    Y concluyó: «Desde el inicio del torneo, la selección francesa ha sufrido varios ataques racistas».

  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    Comentarios racistas procedentes de Paraguay

    Esta semana, el Senado paraguayo condenó las declaraciones racistas de la senadora Celeste Amaria contra el capitán francés Kylian Mbappé.

    La abogada, de 61 años, había llamado al delantero francés «camerunés colonizado».

    Esto ocurrió tras el partido entre Francia y Paraguay, en los octavos de final del Mundial, el 4 de julio.

    Antes, Amaria ya había atacado a Mbappé en redes, al compartir una foto del jugador celebrando frente al portero paraguayo Orlando Gil y escribir: «Ese salvaje ni siquiera ha aprendido a escribir. En lugar de mamar leche, chupaba coco, y el ser más culto al que ha escuchado en su vida fue un chimpancé».

    Mbappé calificó sus palabras de «mezquinas y racistas».

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  • dembele(C)Getty Images

    El Partido Comunista Francés condena... y racismo en Argentina

    Fabien Roussel, líder del Partido Comunista Francés, denunció un «racismo descarado» contra la selección francesa y afirmó que las declaraciones de Amaria y Rajoy se inscriben en esa línea.

    «Ayer fue una senadora de Paraguay y hoy el ex primer ministro español. No pueden evitar expresar un racismo descarado en un intento de provocar a nuestra magnífica selección francesa. ¡Hay que condenar a Mariano Rajoy! Toda nuestra solidaridad con los Bleus», afirmó.

    Tampoco han sido los únicos: Epi Casado, vicegobernadora de Mendoza (Argentina), escribió en redes: «Bien hecho, Paraguay. El equipo africano carece de ética. No soporto a Mbappé».

    También compartió un mensaje del periodista argentino Damián de Pati, quien afirmó: «Si Francia gana el Mundial, debemos ser sinceros y entregar el trofeo a la Confederación Africana de Fútbol».

    Tras ello, el embajador francés en Argentina, Romain Nadal, las tildó de «indudablemente racistas» y declaró a Casado «persona non grata».

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