AgenciaLOF
Traducido por
El Racing de Santander presenta una increíble tercera equipación con los nombres de sus 18.804 abonados de temporada
Una equipación especial rinde homenaje a los aficionados más fieles
El recién ascendido equipo de La Liga ha presentado su tercera equipación 2026-27, de Austral, imprimiendo los nombres de sus 18.804 abonados directamente en el interior de la camiseta. Se trata de un gesto inequívoco de agradecimiento hacia la afición tras el esperado regreso del club a la máxima categoría del fútbol español después de 14 años en el desierto. La camiseta ya está disponible en la tienda online del club por 74,95 €, y pronto llegará stock a El Sardinero.
- NurPhoto
La estética moderna combina el simbolismo regional
Construida sobre una base negra sobria, la camiseta incorpora un estampado tonal inspirado en el lábaro cántabro para aportar profundidad sin recargar el diseño. Los sutiles toques del característico «verde Racing» en el cuello, los puños y el dobladillo garantizan que la identidad tradicional del club siga siendo la gran protagonista. Con pantalones cortos verdes a juego y medias negras confeccionadas con tejido Quick Dry, el conjunto completo ofrece una interpretación moderna y elegante de la herencia local.
Una remontada histórica alimenta la ambición de ascender a la máxima categoría
Entrelazar cada nombre en el tejido refleja el vínculo inquebrantable entre el Betis y los aficionados que se mantuvieron a su lado durante 14 años fuera de la élite. Esa lealtad desde la grada fue el motor que impulsó al club a abrirse camino de nuevo tras la turbulencia financiera y el anonimato de las categorías inferiores. Canalizar ahora ese impulso colectivo será vital si el conjunto recién ascendido quiere mantenerse alejado de los problemas y asegurarse su sitio entre la élite del fútbol español.
- NurPhoto
El Betis se enfrenta a un duro reto ante el Valencia
Tras el parón internacional, el Racing regresa a la acción en LaLiga el domingo 11 de octubre, con un duelo de la octava jornada contra el Valencia en El Sardinero. Los visitantes llegan con el recién nombrado entrenador Javier Aguirre, que ha recibido el encargo de frenar la prolongada mala racha del club. Medirse a un equipo desesperado por reaccionar de inmediato bajo un nuevo liderazgo exigirá la máxima concentración a los locales en su búsqueda de puntos vitales en casa.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias