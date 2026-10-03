El Racing de Santander presenta una increíble tercera equipación con los nombres de sus 18.804 abonados de temporada

Entrelazar cada nombre en el tejido refleja el vínculo inquebrantable entre el Betis y los aficionados que se mantuvieron a su lado durante 14 años fuera de la élite. Esa lealtad desde la grada fue el motor que impulsó al club a abrirse camino de nuevo tras la turbulencia financiera y el anonimato de las categorías inferiores. Canalizar ahora ese impulso colectivo será vital si el conjunto recién ascendido quiere mantenerse alejado de los problemas y asegurarse su sitio entre la élite del fútbol español.