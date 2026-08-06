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El Racing de Santander le dice al Barcelona que debe pagar la cláusula de rescisión de 16 millones de euros por Jorge Salinas
Racing exige el pago íntegro de la cláusula de rescisión
Los planes de fichajes veraniegos del Barcelona se han topado con la firme postura del Racing respecto al futuro de Salinas. El defensa adolescente, que ha impresionado por su versatilidad tanto como lateral izquierdo como central, ocupa un lugar destacado en la lista de objetivos del conjunto catalán, que busca reforzar su profundidad defensiva. Sin embargo, el director deportivo del Racing, Chema Aragon, ha dejado muy claro que el club no se dejará presionar para cerrar una operación a precio de saldo por el talento de 19 años, según Mundo Deportivo.
La diferencia económica entre ambos clubes sigue siendo importante a estas alturas del mercado de fichajes. Aunque, según las informaciones, el Barcelona ya ha mostrado su interés con una propuesta cercana a los 6 millones de euros, el Racing se mantiene firme en exigir los 16 millones de euros íntegros estipulados en el contrato del jugador.
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Proteger los activos del club en El Sardinero
En una reciente comparecencia pública, Aragon habló con pasión sobre la importancia de retener a las estrellas formadas en casa del club. Subrayó que la prioridad del Racing es «reforzar» la plantilla en lugar de «debilitarla perdiendo estrellas». Esta filosofía va más allá de Salinas, ya que el club afronta el interés por varios otros jugadores clave en lo que se ha convertido en un verano ajetreado para el conjunto cántabro.
A pesar de ese deseo de mantener unido al grupo, el director deportivo se mostró realista sobre las relaciones de poder en el fútbol moderno cuando llama a la puerta un club de la talla del Barcelona. Aragon reconoció que, aunque el Racing luchará por conservar a sus jugadores, su capacidad de resistencia es limitada si llega una oferta enorme que iguale una cláusula de rescisión. Admitió la realidad de la situación al decir: «Hay poco que puedas hacer si aparece una superestrella».
Salinas, elogiado por su conducta profesional
En medio de los insistentes rumores de traspaso y del pulso público entre los dos clubes, Salinas se ha ganado elogios importantes por la manera en que ha gestionado la situación. Muchos jugadores jóvenes podrían haberse distraído por el atractivo del Camp Nou, pero Aragon no tardó en elogiar la actitud del adolescente durante la pretemporada. El director deportivo destacó que Salinas ha seguido centrado en sus obligaciones en el Racing.
Aragon sugirió que el crecimiento y la dedicación de Salinas deberían verse reflejados en su estatus en el club, independientemente de si finalmente se concreta un traspaso. Indicó que, si se cierra el mercado de fichajes y Salinas sigue siendo jugador del Racing, el club buscará recompensarle en consecuencia. «Si se queda, su crecimiento tendrá que verse reflejado en su contrato», declaró Aragon.
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De cara al cierre del mercado de fichajes
A medida que el reloj avanza hacia el cierre del mercado de fichajes de verano, aumenta la presión sobre el Barcelona para decidir cuánto valora realmente a Salinas. El Barça se ha mostrado activo en el mercado, pero sus bien documentadas limitaciones financieras implican que cada millón de euros debe gastarse con prudencia. Con el Racing negándose a moverse de los 16 millones de euros que pide, Deco y el equipo de captación del Barcelona deben sopesar si el jugador de 19 años representa una inversión necesaria de cara al futuro o si deberían virar hacia objetivos más asequibles.
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