Pese al carácter flexible que distingue al Manchester United, el equipo no juega de forma improvisada, sino que se apoya en un conjunto de reglas que dotan a esa libertad de un marco bien definido.

Los dos centrales mantienen sus posiciones de manera estable durante la fase de construcción del juego, mientras que el mediocampista más retrasado asume la responsabilidad de ayudar a sacar el balón desde atrás. Puede hacerlo desplazándose junto al otro centrocampista o retrocediendo hasta la línea defensiva para formar temporalmente un trío defensivo junto a los dos centrales.

En el segundo caso, el otro centrocampista permanece en el corazón del campo, lo que le da al United una opción adicional para el pase en profundidad.

Los laterales, por su parte, parten desde sus posiciones naturales en las bandas durante la construcción del juego, pero avanzan posteriormente en función de la posición del extremo. En algunos casos, uno de ellos permanece sobre la línea de banda para dar amplitud al campo, mientras que el otro se desplaza hacia un espacio más profundo.

En el último tercio, el número 10 y el delantero retroceden en ocasiones para formar juntos un dúo ofensivo flexible, capaz de intercambiar posiciones y generar problemas constantes a la defensa rival.

Estos movimientos no surgen de la nada, sino que sirven a un conjunto de objetivos tácticos. Cuando el centrocampista defensivo retrocede para formar una línea defensiva de tres jugadores, el United puede crear superioridad numérica frente a los equipos que presionan con dos delanteros. Esto le da al equipo opciones adicionales para salir de la presión, en lugar de depender de los balones largos.

Y cuando el United se enfrenta a un equipo que defiende de forma estrecha, los laterales se convierten en un arma importante para dar amplitud al campo. La presencia de jugadores en las bandas obliga al rival a tomar una decisión difícil: ¿continúa posicionándose en el interior o se desplaza hacia afuera para vigilar al lateral?

Y si el rival opta por moverse hacia las bandas, aparecen los espacios en el corazón del campo ante los jugadores del United.

La paradoja es que los hombres de Carrick no evitan jugar en profundidad ni siquiera cuando la zona está congestionada. Al contrario, esa aglomeración puede formar parte del plan, porque agrupar al rival en torno al balón crea mayores espacios en las bandas y, además, permite al United prepararse mejor para recuperar el balón en cuanto lo pierde.

Por lo tanto, la flexibilidad ofensiva se relaciona también con la idea de la presión tras pérdida; cuantos más jugadores del United estén cerca del balón en el momento de perderlo, mayores serán las opciones de recuperarlo con rapidez.



