Los objetivos pueden parecerse, las distancias pueden acortarse y el deseo de recuperar la cima puede ser común, pero el camino hacia el éxito no siempre es el mismo. Y esto es precisamente lo que se impone antes del enfrentamiento entre el City y el United en el esperado derbi de Mánchester, donde la disputa no tiene que ver únicamente con lo que ocurra dentro del terreno de juego, sino también con la filosofía que cada equipo llevará al escenario del duelo.
Entre las sedes de ambos clubes hay una distancia que no supera las cinco millas, y a ambos los une una ambición compartida que consiste en volver a competir por el liderato de la Premier League, pero la similitud termina prácticamente ahí. A nivel táctico, los dos equipos avanzan en direcciones diferentes; el Manchester City se apoya en una estructura rígida basada en el posicionamiento preciso y la disciplina en los movimientos, mientras que el Manchester United, dirigido por Michael Carrick, concede a sus jugadores un mayor margen para tomar decisiones y moverse con libertad según el desarrollo del partido.
A menudo, los mejores equipos del mundo tienden a adoptar ideas cercanas, especialmente cuando se trata de la posesión, el control y el intercambio de posiciones. Así quedó claramente reflejado en la final de la Liga de Campeones de la temporada pasada entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal, donde ambos equipos se apoyaron en principios tácticos similares basados en el control del balón y el intercambio de posiciones, manteniendo la estructura básica del equipo.
Pero el derbi de Mánchester ofrece un modelo diferente; Maresca quiere que cada jugador permanezca en el lugar que sirve al sistema, mientras que Carrick prefiere conceder a sus jugadores una mayor libertad para moverse y tomar decisiones.