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«¡Él puede llevar ese peso!» - Nicky Butt respalda a José Mourinho para una sensacional segunda etapa en el Manchester United
Mourinho, favorito para volver a Old Trafford
Butt ha respaldado a Mourinho de cara a un posible regreso al Manchester United, afirmando que el entrenador portugués sigue teniendo la personalidad y la experiencia necesarias para soportar las presiones de Old Trafford. Mourinho ganó la Europa League y la Copa de la Liga en su primera etapa en el United, entre 2016 y 2018, pero acabó marchándose en medio de una situación muy tensa, y ahora está al frente del Benfica, uno de los grandes clubes portugueses. Butt formó parte del cuerpo técnico de Mourinho y cree que este sigue teniendo la capacidad para dirigir uno de los clubes más grandes del mundo.
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«Los que mandan nunca lo permitirían»
Sin embargo, el excentrocampista del United reconoce que es probable que la actual directiva no se plantee volver a contratar a Mourinho. «Yo lo volvería a fichar», declaró Butt en exclusiva a Paddy Power. «Es un ganador y puede sacar adelante a ese club, pero los responsables nunca lo permitirían, ya que ahora prefieren un entrenador que se centre exclusivamente en el trabajo técnico en lugar de controlar el mercado de fichajes».
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El reto para el próximo entrenador del United
El futuro del banquillo del United sigue siendo un tema de debate constante bajo la estructura dirigida por Sir Jim Ratcliffe e INEOS, con Michael Carrick al frente del primer equipo de forma interina. Aún no se ha confirmado quién será el entrenador a partir de la próxima temporada, aunque se han barajado nombres como Julian Nagelsmann y Thomas Tuchel para el puesto.
Butt advirtió de que atraer a entrenadores de élite podría resultar difícil sin ofrecer un mayor control, y Carrick se encuentra actualmente en una posición privilegiada para conseguir el puesto de forma permanente. Añadió: «Ningún entrenador consolidado querrá venir al Manchester United sin garantías en cuanto a presupuesto, tiempo y control. La estructura actual lo dificulta, y es posible que prefieran a alguien como Michael Carrick en su lugar».
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Garner impresiona a medida que crece el sueño del Mundial
Por su parte, Butt elogió la evolución de James Garner, canterano del Manchester United, que se ha convertido en una figura destacada desde que dejó el club para fichar por el Everton. Butt cree que Garner debería formar parte de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de 2022 y ha insinuado que podría volver al United en el futuro.
«Ha estado fenomenal esta temporada. Lo tiene todo: sabe pasar, defender, entrar al balón y correr», afirmó. «Sin duda se ha ganado su puesto y debería estar en el avión rumbo al Mundial. No veo por qué no podría volver al United. Está rindiendo bien, juega en un gran club con grandes expectativas por parte de su afición».