El PSV se proclama campeón de Holanda con cinco jornadas de antelación: de Perisic a Man, los protagonistas de la victoria

La victoria final se debió sobre todo a los goles de Ismael Saibari, máximo goleador del PSV en la Eredivisie con 14 tantos; solo Ayase Ueda, del Feyenoord, le ha superado (por ahora) en la liga. Entre los protagonistas del equipo de Bosz también hay dos jugadores que han pasado por la Serie A: el exjugador del Inter Ivan Perisic, uno de los mejores de la plantilla en cuanto a rendimiento, y Denis Man, llegado del Parma en agosto de 2025 por algo menos de 9 millones. El mejor asistente es Joey Veerman, nacido en 1998, y hay que estar atentos al futuro de Ricardo Pepi, que a partir de la próxima temporada podría jugar en la Premier League tras haber llegado a un acuerdo con el Fulham.