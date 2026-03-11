El PSG y el Chelsea vuelven a enfrentarse: desde el mercado hasta las estrategias empresariales, la comparación entre dos modelos diferentes

El PSG y el Chelsea, siempre ellos, vuelven a enfrentarse en la Liga de Campeones. Vuelve a ser el turno de lo que se está convirtiendo en un auténtico clásico europeo, que esta vez decidirá cuál de los equipos de Luis Enrique y Rosenior se clasificará para los cuartos de final. Un enfrentamiento entre dos formas de estar en el campo, pero también entre dos gestiones empresariales, ambas millonarias, pero muy diferentes en varios aspectos. Desde el mercado hasta la necesidad de rejuvenecer las plantillas, pasando por los trofeos, el enfrentamiento entre los dos clubes.
UNA NUEVA CLÁSICA
Como ya se ha dicho, el enfrentamiento entre el PSG y el Chelsea es un clásico que se ha convertido en una constante del gran fútbol europeo a lo largo de los años. Ambos equipos tienen un pasado que dista mucho de ser dorado, pero desde la llegada de los jeques para los parisinos y de Abramovich para los londinenses, las cosas han cambiado. Gracias a la gestión de Al-Khelaifi, el PSG ha monopolizado la Ligue 1 y se ha consolidado en la élite del fútbol mundial. Una situación similar a la del club de Stamford Bridge que, aunque ha cambiado de manos y ahora está gestionado por Boehly, desde la década de 2000 se ha convertido en uno de los más competitivos de Inglaterra y Europa. Otra confirmación del excelente estado en el que se encuentran el PSG y el Chelsea proviene de los datos de Transfermarkt, según los cuales la plantilla del primero vale 1200 millones frente a los 1160 del segundo.
LOS PRECEDENTES
Basta pensar que, tras un periodo de sequía desde su creación, los dos clubes han disputado recientemente las finales de la Champions League y han ganado tres de las últimas catorce ediciones del torneo. Además, se disputaron la primera Copa Mundial de Clubes ampliada y con el nuevo formato, en la que triunfó el entonces equipo de Maresca por 3 a 0 en julio de 2025. Ese fue el último enfrentamiento entre los dos equipos antes de la doble cita de la primavera de 2026. Anteriormente, el PSG y el Chelsea se habían enfrentado durante tres años consecutivos en la fase eliminatoria de la Champions League: en 2014, los cuartos de final sonrieron al Chelsea; en 2015, el encuentro fue en octavos y el resultado final global fue de nuevo 3-3, pero esta vez fueron los parisinos los que pasaron de ronda. Por último, en 2016, también en octavos, doble victoria del PSG.
LA GESTIÓN DEL PSG
Los resultados en Europa, y los de los torneos nacionales, han llegado para ambos clubes, aunque con estrategias muy diferentes. Desde hace algunos años, el PSG ha cambiado su modus operandi. Se ha despedido de la búsqueda de estrellas cada vez más grandes tras el fallido experimento del trío Mbappé-Neymar-Messi y se ha centrado en construir un equipo equilibrado, compacto y con futuro. Fundamental en este proceso ha sido la llegada de Luis Enrique, que ha sabido poner en el centro el concepto de equipo, elevándolo por encima del de los individuos. Por lo tanto, en los últimos años se han gastado grandes cantidades de dinero en el mercado, pero en jugadores en ascenso y no en la cima de sus carreras. En las últimas sesiones han llegado perfiles como Zabarnyi y Chevalier, elegido tras la venta de Donnarumma, y anteriormente Kvaratskhelia, Joao Neves, Doué y Pacho. Un cambio de tendencia que ha recompensado rápidamente a los franceses, capaces de conseguir el triplete la temporada pasada.
LA GESTIÓN DEL CHELSEA
Como ya se ha dicho, el Chelsea ha intentado mantenerse en lo más alto de la Premier y la Champions de una manera diferente. Los gastos en uno de los barrios más elegantes de Londres han sido más erráticos y aleatorios, y a menudo erróneos. La nueva trayectoria de losBlues se ha centrado en los jóvenes y lo ha hecho buscando a los mejores talentos de todo el mundo, a menudo pagándoles en exceso y haciéndoles firmar contratos muy largos. Sin embargo, el exceso de jugadores en las distintas plantillas ha complicado el despegue de muchos de ellos, que en gran parte se han perdido o han tenido que esperar su turno. Algunos de estos campeones en ciernes fueron aparcados en el club satélite del Estrasburgo, otros fueron cedidos y otros pasaron semanas y meses en dique seco en los segundos equipos de Cobham. Una gestión casi bulímica que ha hecho fruncir el ceño a muchos y que ha impedido al club renacer tras un periodo complicado. Solo la llegada de Maresca puso un poco de orden en el caos del Chelsea, que agradeció al entrenador italiano con una carta de despido tras unas semanas complicadas. Sin embargo, con esfuerzo y a lo largo de los años, los Blues han conseguido construir un equipo con sentido y que ahora ha vuelto a situarse de forma estable en la élite de la Premier. En las últimas sesiones, como de costumbre, los londinenses se han desatado comprando a diestro y siniestro: Joao Pedro, Gittens, Garnacho, Estevao, Hato, Delap y, antes, Pedro Neto y Joao Felix, además de importantes cesiones como las de Madueke y Nkunku. Un ir y venir que también ha repercutido en los resultados del equipo, que, lejos de los fastos de la época de Mourinho, ha tenido altibajos en los últimos años.
CÓMO LES HA IDO AL PSG Y AL CHELSEA
El PSG lleva años siendo el auténtico protagonista de su liga. Se han sucedido entrenadores y futbolistas, pero los parisinos siempre han logrado triunfar en la Ligue 1 a lo largo de los años, salvo en las temporadas 2017 y 2021. Por lo demás, ha sido un éxito rotundo. Sin embargo, el balance de participaciones en la Liga de Campeones es muy diferente. Antes del cambio de rumbo de la sociedad, los parisinos habían acumulado una serie de eliminaciones repetidas entre cuartos y octavos. En 2021 y 2024 se quedaron en semifinales, en 2020 en la final, antes de lograr el tan ansiado primer éxito en 2025.
Más irregular fue la trayectoria del Chelsea, que siguió a grandes éxitos con grandes caídas. Ya en 2012, los Blues quedaron sextos, el año de suprimera victoria en la Liga de Campeones. A la caída le siguió un doble éxito con dos Premier ganadas en 2015 y 2017, intercaladas con un decepcionante décimo puesto y otro quinto puesto en 2018. En 2021, los londinenses se regalaron otra hazaña con la segunda Champions de la historia del club, pero solo lograron un cuarto puesto en la liga. A partir de 2022/2023, se produjo un nuevo descenso en los resultados, que se tradujo en un duodécimo puesto, seguido de un sexto en 2024 y del renacimiento con Maresca, capaz de llevar al club a dos títulos (Conferencia y Mundial de Clubes) y de devolverlo a la Champions.