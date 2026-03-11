El PSG y el Chelsea vuelven a enfrentarse: desde el mercado hasta las estrategias empresariales, la comparación entre dos modelos diferentes

El PSG lleva años siendo el auténtico protagonista de su liga. Se han sucedido entrenadores y futbolistas, pero los parisinos siempre han logrado triunfar en la Ligue 1 a lo largo de los años, salvo en las temporadas 2017 y 2021. Por lo demás, ha sido un éxito rotundo. Sin embargo, el balance de participaciones en la Liga de Campeones es muy diferente. Antes del cambio de rumbo de la sociedad, los parisinos habían acumulado una serie de eliminaciones repetidas entre cuartos y octavos. En 2021 y 2024 se quedaron en semifinales, en 2020 en la final, antes de lograr el tan ansiado primer éxito en 2025.

Más irregular fue la trayectoria del Chelsea, que siguió a grandes éxitos con grandes caídas. Ya en 2012, los Blues quedaron sextos, el año de suprimera victoria en la Liga de Campeones. A la caída le siguió un doble éxito con dos Premier ganadas en 2015 y 2017, intercaladas con un decepcionante décimo puesto y otro quinto puesto en 2018. En 2021, los londinenses se regalaron otra hazaña con la segunda Champions de la historia del club, pero solo lograron un cuarto puesto en la liga. A partir de 2022/2023, se produjo un nuevo descenso en los resultados, que se tradujo en un duodécimo puesto, seguido de un sexto en 2024 y del renacimiento con Maresca, capaz de llevar al club a dos títulos (Conferencia y Mundial de Clubes) y de devolverlo a la Champions.