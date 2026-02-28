El PSG ve aprobada una controvertida solicitud antes del partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea

El PSG ganó la Liga de Campeones la temporada pasada tras imponerse por 5-0 al Inter en Múnich el pasado mes de mayo. Achraf Hakimi, Desire Doue (dos goles), Khvicha Kvaratskhelia y Senny Mayulu marcaron en el Allianz Arena, lo que permitió al gigante francés alzarse con la Liga de Campeones por primera vez en su historia.

Sin embargo, su defensa sufrió un pequeño tropiezo al no conseguir terminar entre los ocho primeros, lo que le obligó a disputar una eliminatoria a doble partido contra su rival de la Ligue 1, el Mónaco. El PSG ganó el partido de ida en el Stade Louis II por 3-2, después de que el Mónaco se quedara con 10 hombres poco después del descanso.

El Mónaco volvió a sufrir una expulsión en el partido de vuelta en la capital, cuando Mamadou Coulibaly fue expulsado a la hora de juego, en un empate a 2-2 que dio al poderoso equipo francés el pase por un resultado global de 5-4.

Su recompensa fue enfrentarse al Chelsea en octavos de final, en una repetición de la final del Mundial de Clubes de 2025. Cole Palmer y Joao Pedro marcaron los goles que dieron al Chelsea la victoria por 3-0 en Estados Unidos el verano pasado y le aseguraron la gloria.