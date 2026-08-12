95' - Ocasión para Buendia de cabeza: se adelanta en el primer palo, pero no encuentra la rotación adecuada con la cabeza y la manda fuera

90' - Un zurdazo flojo de Dembélé es blocado en el suelo por Bizot

74' - Lo intenta Joao Gomes con un remate potente rechazado por la defensa

70' - Bizot rechaza un disparo potentísimo de Nuno Mendes desde fuera del área

62' - Hemmings lo intenta con un disparo potente, pero Safonov rechaza

61' - Doué, lanzado al filo del fuera de juego, con un zurdazo con rosca desde corta distancia marca el segundo del PSG. El chequeo del VAR valida el gol

59' - Intento de cabeza de Buendia, con el balón que se marcha alto

50' - McGinn lo intenta con un zurdazo al segundo palo y encuentra como respuesta la parada de Safonov

45' - Después de tantas ocasiones de cabeza, esta vez Madjo marca, con un toque al vuelo con el pie izquierdo, en caída y en choque

41' - Otra vez Madjo de cabeza: esta vez la ocasión es fácil, y el error, grave

35' - Lo intenta otra vez Madjo, con un derechazo con rosca al segundo palo que se marcha fuera

28' - De cabeza, el 17 añosMadjo roza el gol

20' - En la continuación de la jugada, el balón vuelve a Kvaratskhelia, que saca un derechazo a media altura al primer palo, batiendo a un Bizot retrasado en su intento de parada

19' - Kvaratskhelia asiste a Doué, cuyo disparo desviado por un defensa es parado por Bizot

13' - Un derechazo desde fuera del área de Kamara se marcha fuera por poco

11' - Disparo altísimo de Vitinha desde lejos