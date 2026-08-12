El Paris Saint-Germain vence por 2-1 al Aston Villa en el Red Bull Arena de Salzburgo y gana la Supercopa de la UEFA, el tradicional duelo entre el ganador de la Champions League y el de la Europa League. Los campeones de Europa de Luis Enrique se enfrentaban al Aston Villa de Unai Emery. El PSG llegaba a esta cita reforzado por el título de la Champions League conquistado la pasada temporada, el segundo consecutivo. El Aston Villa quería cerrar el círculo de una temporada extraordinaria levantando otro trofeo. Tanto el PSG como el Aston Villa contaban con un triunfo en esta competición: los franceses ganaron en 2025, al batir al Tottenham 6-5 en los penaltis, mientras que los ingleses se impusieron en 1982, al superar al Barcelona en la doble final (0-1 y 3-0 en la prórroga). Arbitró el somalí Omar Artan, que había sido excluido de forma clamorosa del Mundial a causa del visado que le negaron los Estados Unidos para entrar en el país.
El PSG gana por 2-1 gracias a los goles, uno en cada tiempo, de Kvaratskhelia, con un derechazo a media altura al primer palo en el que Bizot (sustituto esta noche del Dibu Martínez) no pareció impecable, y de Doué, que arrancó en el límite del fuera de juego. El empate momentáneo de los ingleses llegó al filo del descanso, gracias al joven de 17 años Madjo, la revelación de la noche(QUIÉN ES MADJO). El PSG conquista así su segunda Supercopa de Europa.
PSG-ASTON VILLA 2-1
GOLES: 20' Kvaratskhelia (P), 45' Madjo (A), 61' Doué (P)