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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

El PSG también gana la Supercopa de la UEFA: 2-1 al Aston Villa; decisivos Doué y la revelación Madjo

Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Supercopa

El duelo entre los vencedores de la Champions y la Europa League se lo llevan los franceses

El Paris Saint-Germain vence por 2-1 al Aston Villa en el Red Bull Arena de Salzburgo y gana la Supercopa de la UEFA, el tradicional duelo entre el ganador de la Champions League y el de la Europa League. Los campeones de Europa de Luis Enrique se enfrentaban al Aston Villa de Unai Emery. El PSG llegaba a esta cita reforzado por el título de la Champions League conquistado la pasada temporada, el segundo consecutivo. El Aston Villa quería cerrar el círculo de una temporada extraordinaria levantando otro trofeo. Tanto el PSG como el Aston Villa contaban con un triunfo en esta competición: los franceses ganaron en 2025, al batir al Tottenham 6-5 en los penaltis, mientras que los ingleses se impusieron en 1982, al superar al Barcelona en la doble final (0-1 y 3-0 en la prórroga). Arbitró el somalí Omar Artan, que había sido excluido de forma clamorosa del Mundial a causa del visado que le negaron los Estados Unidos para entrar en el país.


El PSG gana por 2-1 gracias a los goles, uno en cada tiempo, de Kvaratskhelia, con un derechazo a media altura al primer palo en el que Bizot (sustituto esta noche del Dibu Martínez) no pareció impecable, y de Doué, que arrancó en el límite del fuera de juego. El empate momentáneo de los ingleses llegó al filo del descanso, gracias al joven de 17 años Madjo, la revelación de la noche(QUIÉN ES MADJO). El PSG conquista así su segunda Supercopa de Europa.


PSG-ASTON VILLA 2-1

GOLES: 20' Kvaratskhelia (P), 45' Madjo (A), 61' Doué (P)

  • GOLES Y ACCIONES DESTACADAS

    95' - Ocasión para Buendia de cabeza: se adelanta en el primer palo, pero no encuentra la rotación adecuada con la cabeza y la manda fuera

    90' - Un zurdazo flojo de Dembélé es blocado en el suelo por Bizot

    74' - Lo intenta Joao Gomes con un remate potente rechazado por la defensa

    70' - Bizot rechaza un disparo potentísimo de Nuno Mendes desde fuera del área

    62' - Hemmings lo intenta con un disparo potente, pero Safonov rechaza

    61' - Doué, lanzado al filo del fuera de juego, con un zurdazo con rosca desde corta distancia marca el segundo del PSG. El chequeo del VAR valida el gol

    59' - Intento de cabeza de Buendia, con el balón que se marcha alto

    50' - McGinn lo intenta con un zurdazo al segundo palo y encuentra como respuesta la parada de Safonov

    45' - Después de tantas ocasiones de cabeza, esta vez Madjo marca, con un toque al vuelo con el pie izquierdo, en caída y en choque

    41' - Otra vez Madjo de cabeza: esta vez la ocasión es fácil, y el error, grave

    35' - Lo intenta otra vez Madjo, con un derechazo con rosca al segundo palo que se marcha fuera

    28' - De cabeza, el 17 añosMadjo roza el gol

    20' - En la continuación de la jugada, el balón vuelve a Kvaratskhelia, que saca un derechazo a media altura al primer palo, batiendo a un Bizot retrasado en su intento de parada

    19' - Kvaratskhelia asiste a Doué, cuyo disparo desviado por un defensa es parado por Bizot

    13' - Un derechazo desde fuera del área de Kamara se marcha fuera por poco

    11' - Disparo altísimo de Vitinha desde lejos

    • Anuncios

  • LA FICHA DEL PARTIDO

    PSG-ASTON VILLA 2-1

    GOLEADORES: 20' Kvaratskhelia (P), 45' Madjo (A), 61' Doué (P)


    PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (75' Lucas Hernandez); Joao Neves (75' Fabian Ruiz), Vitina, Zaire-Emery; Akliouche (46' Dembele), Doué (87' Mayulu), Kvaratskhelia (88' Beraldo). Entr.: Luis Enrique


    ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Lindelof, Pau Torres (79' Mings), Maatsen; McGinn (72' Alysson), Joao Gomes (79' Barkley), Kamara (72' Bogarde), Hemmings; Buendia, Madjo (72' Abraham). Entr.: Emery


    ÁRBITRO: Artan (Somalia)

    AMONESTADOS: Pau Torres (A), Joao Gomes (A), McGinn (A)

    EXPULSADOS:

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