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El PSG «sufrió» ante el Liverpool, y Ousmane Dembélé, autor de dos goles, reaccionó tras la victoria en la Liga de Campeones en Anfield
Los campeones siempre encuentran la manera de ganar
El PSG llegó a Anfield con dos goles de ventaja y, pese a sufrir en la segunda parte, sentenció con dos tantos tardíos para ganar 4-0 en el global y eliminar al Liverpool por segundo año seguido.
Dembélé, autor de un doblete decisivo, admitió que el triunfo exigió mucho carácter y recordó que, en esta fase de la competición, siempre se espera un desafío de esa magnitud.
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Dembélé comenta el partido en Anfield
«Aunque ganamos 2-0 en la ida, sabíamos que sería difícil», declaró Dembélé a Canal+. «De todos modos, no hay partidos fáciles en la Liga de Campeones. Hay que sufrir para llegar lejos en esta competición. En la primera parte tuvimos ocasiones y controlamos bien el partido; en la segunda fue más complicado, pero eso es normal: aquí solo hay buenos equipos. Pasamos la eliminatoria con dos victorias».
Su acierto mantiene vivo el sueño del PSG de retener el título. Decidido a mantener el impulso, el delantero concluye: «Intento darlo todo por el PSG. Espero un gran final de temporada; se acercan partidos clave».
Las heroicidades defensivas resultan decisivas
Aunque Dembélé acaparó los titulares con su doblete, la victoria se cimentó en una defensa sólida. El capitán Marquinhos realizó un impresionante despeje sobre la línea de gol al principio del partido que mantuvo el empate en el marcador cuando el impulso parecía inclinarse a favor de los locales. Tras el encuentro, el brasileño se mostró eufórico y afirmó que su intervención le había parecido más importante que marcar él mismo.
«Para un defensa, es mejor que un gol. Son los momentos que más disfruto», declaró tras su lección magistral de defensa. «Safonov hizo una parada, hubo un rebote, me giré y vi llegar a Van Dijk. Solo me lancé a detener el balón. Son detalles que cambian un partido».
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De cara a las semifinales
Con este resultado, el PSG avanza a semifinales, donde aguardará al ganador del Bayern-Real Madrid. Antes de las semifinales, el PSG afrontará tres partidos de Ligue 1 en seis días: Lyon, Nantes y Angers. El objetivo del club catarí sigue claro: con Dembélé en forma y una defensa sólida, busca su segundo título consecutivo de la Liga de Campeones.