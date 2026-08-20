En un comunicado oficial publicado en su página web, el PSG confirmó que el calor extremo prolongado había acelerado el deterioro de su terreno de juego antes del arranque: «La última ola de calor, tras una serie de olas de calor sucesivas y excepcionales que han afectado a la región de París este verano, ha acelerado significativamente el deterioro del césped del Parc des Princes.

«El césped está ahora gravemente dañado, a solo unos días del partido Paris Saint-Germain - Stade Rennais programado para el domingo 23 de agosto. A la vista de esta situación, la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP), en consulta con el Paris Saint-Germain, llevó a cabo una evaluación del estado del césped.

«Esta evaluación concluyó que las condiciones actuales no permitían disputar el partido en condiciones satisfactorias, especialmente en lo que respecta a la seguridad y la integridad física de los jugadores, que siguen siendo la prioridad absoluta».