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El PSG se ve obligado a cambiar de sede su estreno en la Ligue 1 ante el Rennes por el césped «gravemente dañado»
El mal tiempo obliga a trasladarlo
El Paris Saint-Germain se ha visto obligado a trasladar a Rennes su estreno en la Ligue 1 después de que sucesivas y extremas olas de calor veraniegas dañaran gravemente el césped del Parque de los Príncipes. La decisión de invertir el orden de los partidos de ida y vuelta fue ratificada oficialmente por la Ligue de Football Professionnel (LFP) tras una inspección del terreno de juego el miércoles 19 de agosto. El deterioro se produjo a pesar de que el estadio parisino acogiera con éxito un amistoso de pretemporada contra el Manchester United apenas quince días antes.
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El comunicado del club cita motivos de seguridad
En un comunicado oficial publicado en su página web, el PSG confirmó que el calor extremo prolongado había acelerado el deterioro de su terreno de juego antes del arranque: «La última ola de calor, tras una serie de olas de calor sucesivas y excepcionales que han afectado a la región de París este verano, ha acelerado significativamente el deterioro del césped del Parc des Princes.
«El césped está ahora gravemente dañado, a solo unos días del partido Paris Saint-Germain - Stade Rennais programado para el domingo 23 de agosto. A la vista de esta situación, la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP), en consulta con el Paris Saint-Germain, llevó a cabo una evaluación del estado del césped.
«Esta evaluación concluyó que las condiciones actuales no permitían disputar el partido en condiciones satisfactorias, especialmente en lo que respecta a la seguridad y la integridad física de los jugadores, que siguen siendo la prioridad absoluta».
Las autoridades confirman un peligro en la superficie
Según un análisis de AFP a través de Le Monde, la tercera ola de calor del verano en Francia comenzó a finales de julio y está relacionada con unas 7.300 muertes adicionales estimadas en todo el país. Esa crisis medioambiental afectó directamente a las infraestructuras deportivas, y la LFP determinó que el estado del terreno de juego planteaba riesgos inaceptables: «Se determinó que el estado actual del césped no garantizaba la seguridad de los jugadores».
- AFP
Se acerca la fecha límite para sustituir el césped
El PSG se enfrenta ahora a una carrera contrarreloj para completar una renovación total del césped en el Parque de los Príncipes antes de recibir al AS Mónaco el 4 de septiembre. El vigente bicampeón de la Champions League debe iniciar la defensa de su título nacional con un inesperado desplazamiento al Roazhon Park el domingo 23 de agosto. El equipo de Luis Enrique tendrá que mantener la máxima concentración para asegurar los tres puntos pese a la repentina alteración logística.
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