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Wolverhampton Wanderers v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

El PSG se suma a la puja por dos jugadores del West Ham, mientras el Manchester United y el Real Madrid enfrentan competencia por Mateus Fernandes

Fichajes
Paris Saint-Germain
M. Fernandes
C. Summerville
Lorient
West Ham
Premier League

El París Saint-Germain contactó al West Ham United para negociar el fichaje del centrocampista Mateus Fernandes y el extremo Crysencio Summerville. El club francés quiere reforzar su plantilla para mantener su dominio local y competir en varias competiciones. Luis Campos lidera las negociaciones.

  • Los grandes clubes franceses siguen de cerca a dos jugadores

    Según FootMercato, el bicampeón de Europa busca refuerzos para aumentar la profundidad de su plantilla. El director deportivo, Campos, apunta a Fernandes y Summerville, del London Stadium, para el centro del campo y las bandas. Ya hay conversaciones preliminares tras el descenso de los Hammers a la Championship.

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  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-SUNDERLANDAFP

    Los Hammers exigen comisiones elevadas.

    Las negociaciones avanzan rápido: el club inglés ya informó al PSG de sus exigencias económicas para vender a Fernandes, y el club parisino prepara una renovación de plantilla para este verano.

    Para evitar la competencia del Manchester United y el Real Madrid, Campos ha contactado con el club londinense, que pide 80 millones de euros por Fernandes. También han mantenido conversaciones preliminares por Summerville, con un precio exigido por el West Ham de unos 50 millones de euros.

  • El descenso obliga a vender activos

    La delicada situación financiera del West Ham podría beneficiar a los clubes de élite europeos. El club londinense deberá vender a sus mejores jugadores para sanear sus cuentas y reducir la masa salarial, lo que hace muy probable la salida de su dúo estrella. Para el PSG, fichar a Fernandes se ajusta a la política de Campos de rodearse de compatriotas portugueses, como ya hizo con Vitinha y João Neves.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-PSGAFP

    Se definen las líneas de batalla en el mercado de fichajes

    El PSG debe decidir ahora si presenta una oferta conjunta formal que se ajuste a esa enorme valoración. Su intento no será fácil, ya que el United y el Madrid siguen decididamente en la pugna por fichar a Fernandes. Mientras tanto, la prioridad inmediata de Summerville sigue siendo la selección, ya que el extremo se encuentra actualmente disputando el Mundial con Holanda. A todas las partes les espera un ajetreado mercado de fichajes de verano una vez que concluya el torneo.