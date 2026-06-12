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El PSG se suma a la puja por dos jugadores del West Ham, mientras el Manchester United y el Real Madrid enfrentan competencia por Mateus Fernandes
Los grandes clubes franceses siguen de cerca a dos jugadores
Según FootMercato, el bicampeón de Europa busca refuerzos para aumentar la profundidad de su plantilla. El director deportivo, Campos, apunta a Fernandes y Summerville, del London Stadium, para el centro del campo y las bandas. Ya hay conversaciones preliminares tras el descenso de los Hammers a la Championship.
- AFP
Los Hammers exigen comisiones elevadas.
Las negociaciones avanzan rápido: el club inglés ya informó al PSG de sus exigencias económicas para vender a Fernandes, y el club parisino prepara una renovación de plantilla para este verano.
Para evitar la competencia del Manchester United y el Real Madrid, Campos ha contactado con el club londinense, que pide 80 millones de euros por Fernandes. También han mantenido conversaciones preliminares por Summerville, con un precio exigido por el West Ham de unos 50 millones de euros.
El descenso obliga a vender activos
La delicada situación financiera del West Ham podría beneficiar a los clubes de élite europeos. El club londinense deberá vender a sus mejores jugadores para sanear sus cuentas y reducir la masa salarial, lo que hace muy probable la salida de su dúo estrella. Para el PSG, fichar a Fernandes se ajusta a la política de Campos de rodearse de compatriotas portugueses, como ya hizo con Vitinha y João Neves.
- AFP
Se definen las líneas de batalla en el mercado de fichajes
El PSG debe decidir ahora si presenta una oferta conjunta formal que se ajuste a esa enorme valoración. Su intento no será fácil, ya que el United y el Madrid siguen decididamente en la pugna por fichar a Fernandes. Mientras tanto, la prioridad inmediata de Summerville sigue siendo la selección, ya que el extremo se encuentra actualmente disputando el Mundial con Holanda. A todas las partes les espera un ajetreado mercado de fichajes de verano una vez que concluya el torneo.