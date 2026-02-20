getty
El PSG se enfrenta a una nueva visita de los agentes judiciales de Kylian Mbappé por una factura impagada de 2 millones de euros
Los alguaciles regresan al Parque de los Príncipes
La sonada disputa legal entre el PSG y su antiguo talismán, Mbappé, se ha intensificado tras el incumplimiento por parte del club de una sentencia judicial de diciembre de 2025. Aunque el gigante francés ha dado pasos importantes para saldar la deuda, un déficit de dos millones de euros ha llevado al equipo legal del jugador a amenazar con una segunda visita de los agentes judiciales a las oficinas administrativas del club, según L'Equipe.
La disputa se deriva de una sentencia del tribunal laboral de París que ordenó al PSG pagar un total de 60 millones de euros al delantero madrileño. Esta cifra cubre los salarios impagados, las primas por fichaje y los intereses acumulados de los últimos meses de su estancia en la capital francesa. Aunque el PSG pagó inicialmente la suma principal de 55 millones de euros, solo recientemente ha añadido otros 4 millones tras la intervención física de los agentes judiciales, lo que deja pendiente el saldo final.
A pesar de la presión, el club sostiene que ha cumplido íntegramente con sus obligaciones financieras, alegando cuestiones técnicas relacionadas con los impuestos y la seguridad social. Un portavoz del PSG declaró que «el club ha pagado todas las cantidades adeudadas a Mbappé», y explicó que la discrepancia actual se debe simplemente a «el importe de las cotizaciones a la seguridad social de los empleados».
Una reputación en juego
Este tira y afloja financiero se ha convertido en una cuestión de imagen pública para los campeones de la Ligue 1. Los informes sugieren que el PSG está intentando desesperadamente negociar un acuerdo con Mbappé para evitar una humillante sanción impuesta por el tribunal. La sentencia del tribunal incluía una cláusula que obligaba al club a publicar el texto completo de la derrota judicial en la página de inicio de su sitio web oficial durante todo un mes.
El equipo de Mbappé se ha mantenido firme, sin mostrar ninguna intención de renunciar al requisito de publicación ni a los 2 millones de euros restantes. Esta firmeza ha dejado a la jerarquía del PSG en una posición precaria, ya que deben equilibrar su defensa legal con el riesgo de una mayor vergüenza pública. El club tenía hasta el 19 de febrero para presentar un recurso oficial contra la sentencia, un plazo que ha mantenido a ambas partes en vilo.
El desglose del veredicto pone de relieve la magnitud del compromiso financiero que el PSG no ha cumplido. El tribunal estableció el salario bruto de referencia del capitán de la selección francesa en la asombrosa cifra de 11,8 millones de euros al mes. Según la sentencia, el jugador tenía derecho a 36,6 millones de euros brutos «como recordatorio del tercer pago de la prima por fichaje», además de otros 3,6 millones de euros en concepto de vacaciones.
El desglose legal de una relación rota
La decisión del tribunal laboral dejó muy poco margen para la interpretación en cuanto al pago retroactivo adeudado por el último trimestre del jugador en el club. El tribunal concedió al jugador de 26 años 17,2 millones de euros brutos «en concepto de salarios atrasados correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2024», más 1,7 millones de euros adicionales en concepto de «vacaciones pagadas» por ese mismo periodo.
Además, el juez ordenó el pago de 1,5 millones de euros «en concepto de bonificación ética por los meses de abril, mayo y junio de 2024» y 150 000 euros en concepto de vacaciones. Para redondear el golpe financiero al equipo parisino, el tribunal también ordenó al PSG que cubriera los 5000 euros en costas judiciales en que incurrió el equipo legal del jugador durante el proceso.
Esta serie de sentencias supone una derrota definitiva para la jerarquía del PSG, que había argumentado anteriormente que Mbappé aceptó renunciar a estas bonificaciones cuando fue apartado del equipo en 2023. Estos argumentos no han resistido el escrutinio, y el tribunal laboral se ha convertido en el segundo organismo independiente que se ha puesto del lado del jugador frente a la dirección del club.
Fechas límite definitivas y enfoque en el terreno de juego
Mientras los equipos jurídicos siguen discutiendo en la sala de juntas, la atención de ambas partes ha vuelto al terreno de juego, aunque bajo la sombra del litigio. Los parisinos deben decidir si seguir impugnando la decisión del tribunal en una instancia superior o, en última instancia, saldar la deuda para evitar una nueva intervención del agente judicial. En el terreno de juego, el PSG está intentando recuperar el primer puesto de la Ligue 1 al Lens, que le aventaja en un punto. El equipo de Luis Enrique se enfrentará al Metz en casa el sábado.
Para Mbappé, la prioridad sigue siendo terminar la temporada con fuerza con el Madrid. Los blancos lideran actualmente la Liga con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona y se enfrentan al Osasuna el sábado. Después, se prepararán para la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Benfica la semana que viene. Sin embargo, se espera que el equipo legal del internacional francés solicite el embargo de los fondos si los 2 millones de euros siguen sin pagarse.
